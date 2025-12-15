Διαδηλώσεις σαρώνουν τη Βραζιλία καθώς οι πολίτες καταδικάζουν το νομοσχέδιο για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου

Μια φιγούρα που απεικονίζει τον πρώην Βραζιλιάνο πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου εμφανίζεται κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά του νομοσχεδίου για τη μείωση των ποινών, γνωστού ως PL da Dosimetria, που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αμνηστία του, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025.

Η Βραζιλιάνικη Βουλή των Αντιπροσώπων (η κάτω βουλή του Κογκρέσου) ψήφισε αυτή την εβδομάδα ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που θα μπορούσε να μειώσει τις ποινές φυλάκισης για περισσότερα από χίλια άτομα που καταδικάστηκαν για εγκλήματα που σχετίζονται με την επίθεση της 8ης Ιανουαρίου 2023 σε κυβερνητικά κτίρια στη Μπραζίλια, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

EPA/ISAAC FONTANA