Ν. Υόρκη: Δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαμαρτυρία κατά του ICE

Πινακίδες και φωτογραφίες ανθρώπων που πέθαναν υπό κράτηση από την ICE φαίνονται στο παράθυρο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας μέσα στο λόμπι ενός ξενοδοχείου Hilton που πιστεύεται ότι στεγάζει ομοσπονδιακούς πράκτορες επιβολής της μετανάστευσης, στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 27 Ιανουαρίου 2026. Οι διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο συνεχίζονται μετά τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις μετανάστευσης στη Μινεάπολη που οδήγησαν στους θανατηφόρους πυροβολισμούς δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι. EPA/Olga Fedorova

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.