Μόνο με αλυσίδες ή τετρακίνηση η πρόσβαση προς Τρόοδος

Μόνο για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες παραμένουν ανοικτοί συγκεκριμένοι δρόμοι προς το Τρόοδος, λόγω των καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, περιορισμοί ισχύουν για τους δρόμους Πλατρών - Τροόδους, Καρβουνά - Τροόδους, Προδρόμου - Τροόδους, καθώς και για τον δρόμο Κυπερούντας - Χανδριών.

Παράλληλα, οι δρόμοι Παπούτσας - Αγίου Θεοδώρου και Παπούτσας - Αγρού είναι μεν ανοικτοί, ωστόσο χαρακτηρίζονται ως ολισθηροί.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες, για αποφυγή τροχαίων συγκρούσεων.