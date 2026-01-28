«Είμαι πλούσια και έχω καλούς δικηγόρους»: Η Bonnie Blue μιλάει για τη σύλληψή της στο Μπαλί (βίντεο)

Η Bonnie Blue μίλησε για την πρόσφατη σύλληψή της στο Μπαλί, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η γυναίκα που ανέλαβε την διοργάνωση του ταξιδιού της, ήταν εκείνη που την κατήγγειλε στην αστυνομία.

Η δημιουργός πορνό, συνελήφθη από την αστυνομία του Μπαλί νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν προσπάθησε να πραγματοποιήσει την παγκόσμια περιοδεία της Bang Bus, η οποία περιλαμβάνει ομαδικό σεξ – περιεχόμενο το οποίο έχει καταγγελθεί από πολλούς λόγω της βιαιότητας του.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου της αστυνομίας, άνδρες από την Αυστραλία συνελήφθησαν ταυτόχρονα με την Bonnie, αφού ένας πολίτης κάλεσε την αστυνομία. Η δημιουργός κατηγορήθηκε στη συνέχεια για «δημιουργία άσεμνου ή πορνογραφικού υλικού».

Επίσης, οι αρχές κατέσχεσαν το διαβατήριό της και το βαν που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις της.

Ωστόσο, παρόλο που η Bonnie Blue ήταν αντιμέτωπη με έως και 15 χρόνια φυλάκισης, οι αρχές επικεντρώθηκαν στην κατάχρηση της ταξιδιωτικής της βίζας, με το δικαστήριο να της επιβάλει απαγόρευση εισόδου στη χώρα και πρόστιμο.

«Οπότε, ευχαριστώ»

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το The Tab, η Bonnie Blue ανέφερε: «Είμαι πλούσια και έχω καλούς δικηγόρους, πιστεύατε πραγματικά ότι θα έμπαινα φυλακή[…]Μου κόστισε 20 δολάρια η αποφυλάκιση μου, οπότε πρέπει να ανακτήσω τις τεράστιες απώλειές μου. Αν θέλετε να δείτε τι με οδήγησε στην απέλαση, μπορείτε να το κάνετε με λιγότερα χρήματα από το πρόστιμό μου».

Η δήλωση έρχεται μετά από μια παρόμοια απάντηση που έδωσε σε τοπικούς δημοσιογράφους στο Μπαλί, όταν ρωτήθηκε για τα μελλοντικά της σχέδια σχετικά με το περιεχόμενό της, ενώ η υπόθεσή της ήταν ακόμα σε εξέλιξη.

«Εγγραφείτε και θα μάθετε», υποστήριξε.

Η Bonnie δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να πει σε όλους «όλη την ιστορία» για το τι πραγματικά συνέβη στο Μπαλί και αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες στο πρώτο της βίντεο στο Instagram μετά το περιστατικό.

«Η κοπέλα που οργάνωσε όλο αυτό το ταξίδι για μένα, μου είπε: ‘Θα κανονίσω την ασφάλεια, τα ξενοδοχεία, τον δικηγόρο, τις πτήσεις, τα πάντα’. Με χρέωσε 150.000 δολάρια – πήρε ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων και μετά με κατήγγειλε στην αστυνομία, οπότε ευχαριστώ».

Με πληροφορίες από: The Tab