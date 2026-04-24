Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πτώση την Παρασκευή στο ΧΑΚ και εβδομαδιαίες απώλειες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 284,50 μονάδες με ζημιές 0,81%.

Ο Δείκτης  FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,55 μονάδες και είχε επίσης πτώση 0,83%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 302.717,62 ευρώ. 

Η εβδομάδα έκλεισε με απώλειες 2,40%.  

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 0,73%, όπως και η Εναλλακτική με 1,38%,  τα Ξενοδοχεία με 0,30% και οι Επενδυτικές με 1,08%. 

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 152.796,45 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,150 ευρώ - άνοδος 0,66%), ακολουθούμενη από την μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 43.447,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,435 ευρώ - πτώση 1,03%), της Atlantic Insurance με όγκο συναλλαγών 24.607,20 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,580 ευρώ - πτώση 0,77%), της Eurobank με όγκο 20.570,25 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,907 ευρώ - πτώση 1,26%) και της Logicom με όγκο 18.078,64 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,000 ευρώ - πτώση 2,60%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 11 πτωτικά και 3 χωρίς μεταβολή. 

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 135. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα