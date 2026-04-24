Πτώση την Παρασκευή στο ΧΑΚ και εβδομαδιαίες απώλειες

Με πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 284,50 μονάδες με ζημιές 0,81%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,55 μονάδες και είχε επίσης πτώση 0,83%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 302.717,62 ευρώ.

Η εβδομάδα έκλεισε με απώλειες 2,40%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 0,73%, όπως και η Εναλλακτική με 1,38%, τα Ξενοδοχεία με 0,30% και οι Επενδυτικές με 1,08%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 152.796,45 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,150 ευρώ - άνοδος 0,66%), ακολουθούμενη από την μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 43.447,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,435 ευρώ - πτώση 1,03%), της Atlantic Insurance με όγκο συναλλαγών 24.607,20 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,580 ευρώ - πτώση 0,77%), της Eurobank με όγκο 20.570,25 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,907 ευρώ - πτώση 1,26%) και της Logicom με όγκο 18.078,64 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,000 ευρώ - πτώση 2,60%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 11 πτωτικά και 3 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 135.

Πηγή: ΚΥΠΕ