Τραγωδία Γερμασόγειας: Για ανακριτική κατάθεση ιδιοκτήτες και υπηρεσιακοί ΕΟΑ και Δήμου – Ύποπτοι για αμέλεια

Στην επόμενη φάση περνάνε οι έρευνες της αστυνομίας γύρω από τις πιθανές ευθύνες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου στη Γερμασόγεια που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου καταθέσεων και συλλογής τεκμηρίων, σε συνεννόηση με τις Νομική Υπηρεσία η Αστυνομία αποφάσισε όπως προχωρήσει τη διαδικασία ένα βήμα πιο πέρα και να καλέσει εμπλεκόμενους για ανακριτικές καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 15 συνολικά φυσικά και νομικά πρόσωπα θεωρούνται αυτοί της στιγμή ύποπτοι για αμέλεια, δυνάμει το άρθρου 210 του ποινικού κώδικα.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά, θεωρούνται για την ώρα ύποπτοι για αμέλεια με διαφορετική εμπλοκή όμως του καθενός. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», πρόκειται για έξι υπηρεσιακούς από ΕΟΑ Λεμεσού (4) και Δήμο Αμαθούντας (2) καθώς και εννιά ιδιοκτήτες των δέκα διαμερισμάτων της πολυκατοικίας ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα (3 εταιρείες). Εκτός του κάδρου βρίσκονται οι πολιτικοί προϊστάμενοι.

Τα εν λόγω πρόσωπα θα κληθούν στο ΤΑΕ Λεμεσού για να τους ληφθούν πλέον ανακριτικές καταθέσεις και θα τους εξηγηθούν τα δικαιώματά τους καθώς και τα αδικήματα τα οποία διερευνώνται εναντίον τους. Επιπλέον πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη κάποιοι έχουν ενημερωθεί με τις πρώτες καταθέσεις να δίνονται στην παρουσία των δικηγόρων τους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις που λαμβάνεται ανακριτική κατάθεση από κάποιο πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο.

Πάντως περαιτέρω πληροφορίες του "Π" επιβεβαιώνουν αυτό που καταγράφτηκε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, ότι δηλαδή οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν ενημερώθηκαν και δεν είχαν γνώση για την κατάσταση της οικοδομής. Σημειώνεται δε ότι στους ιδιοκτήτες από πλευράς ΕΟΑ στάλθηκαν διπλοσυστημένες επιστολές μόλις πρόσφατα οι οποίες όμως φαίνεται όντως να μην πρόλαβαν να φτάσουν κοντά τους, όμως παραμένει άγνωστο τι έγινε ακριβώς με τις επιστολές του 2017 και 2019 από τον τότε Δήμο Γερμασόγειας.

Σημειώνεται ότι στο παρών στάδιο της διαδικασίας ακόμα κανείς δεν είναι κατηγορούμενος, ούτε υπάρχει υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου. Αν και εφόσον θα συμβεί κάτι τέτοιο θα εξαρτηθεί από την τελική μελέτη του ανακριτικού φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει και επιστημονικά αποτελέσματα από τεκμήρια που συνελέγησαν από τη σκηνή και στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις (μέρος του μπετόν από τις πλάκες, τις κολώνες και αλλού).

Προεκτάσεις σε ΕΟΑ-Δήμο Αμαθούντας

Πάντως αν και για την ώρα είναι πολύ πρώιμο, η εν λόγω εξέλιξη αναμένεται να φέρει επιπλέον πονοκέφαλο σε ΕΟΑ Λεμεσού και Δήμο Αμαθούντας, την ώρα μάλιστα που καλούνται να διαχειριστούν εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα όπως αυτά των επικίνδυνων οικοδομών. Ενδεχόμενη ποινική δίωξη υπαλλήλων των δύο οργανισμών ίσως οδηγήσει και στην ανάγκη λήψης επιπλέον εσωτερικών μέτρων, όπως για παράδειγμα η πιθανή τοποθέτησή τους σε διαθεσιμότητα, η οποία θα θέσει νοκ-άουτ σημαντικές υπηρεσίες των δύο οργανισμών. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται αυτόματα από τη νομοθεσία και εναπόκειται στα συμβούλια των δύο οργανισμών, χωρίς όμως να υπάρχει τέτοια πρόθεση. Μέχρι τώρα στάση των πολιτικών προϊστάμενων και των συμβουλίων των δύο οργανισμών είναι ότι στηρίζουν τους υπηρεσιακούς τους, αποδίδοντας ευθύνες για την κατάρρευση σε ιδιοκτήτες αλλά και σε δυσλειτουργία της νομοθεσίας και σε έλλειψη εργαλείων επιβολής της.