Το Volt θα αναλάβει ευθύνη εάν διαψευστούν οι αποκαλύψεις Δρουσιώτη; Η απάντηση της Ανδρομάχης Σοφοκλέους (βίντεο)

«Εμάς η θέση μας είναι θεσμική και θα ήταν η ίδια ακόμη και αν ο Μακάριος Δρουσιώτης δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής του Volt», δήλωσε η συμπρόεδρος του κόμματος Ανδρομάχη Σοφοκλέους. Επεσήμανε δε ότι Volt χαιρέτισε την εμπλοκή της Europol και του FBI στη διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη» και τόνισε πως δεν πρέπει να προκαταλάβουμε τις εξελίξεις αλλά να αναμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας.

Φιλοξενούμενη στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, η κ. Σοφοκλέους κλήθηκε να απαντήσει εάν το Volt υιοθετεί τη θέση του ερευνητή και υποψήφιου βουλευτή Μακάριου Δρουσιώτη ότι η Αστυνομία εργάζεται με στόχο να συγκαλύψει την υπόθεση «Σάντη».

Ακολούθως η κ. Σοφοκλέους κλήθηκε να απαντήσει εάν θα αναλάβει πολιτική ευθύνη το Volt στην περίπτωση που δεν τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί στην υπόθεση «Σάντη» και αν θα υπάρξουν συνέπειες για τον υποψήφιο του κόμματος. Η κ. Σοφοκλέους διαβεβαιώνει ότι, το Volt θα απευθυνθεί στον κόσμο με καθαρή στάση όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας.

Στη συνέχεια η κ. Σοφοκλέους αναφέρθηκε στις πολιτικές προτάσεις που έχει καταθέσει το Volt σε διάφορους τομείς. Εξήγησε επίσης ποιος είναι ο πολιτικός χαρακτήρας του Volt.