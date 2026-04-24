Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Το Volt θα αναλάβει ευθύνη εάν διαψευστούν οι αποκαλύψεις Δρουσιώτη; Η απάντηση της Ανδρομάχης Σοφοκλέους (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φιλοξενούμενη στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, η κυρία Σοφοκλέους διαβεβαιώνει ότι, το VOLT θα απευθυνθεί στον κόσμο με καθαρή στάση όποιο και να είναι το αποτέλεσμα.

«Εμάς η θέση μας είναι θεσμική και θα ήταν η ίδια ακόμη και αν ο Μακάριος Δρουσιώτης δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής του Volt», δήλωσε η συμπρόεδρος του κόμματος Ανδρομάχη Σοφοκλέους. Επεσήμανε δε ότι Volt χαιρέτισε την εμπλοκή της Europol και του FBI στη διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη» και τόνισε πως δεν πρέπει να προκαταλάβουμε τις εξελίξεις αλλά να αναμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας.

Φιλοξενούμενη στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, η κ. Σοφοκλέους κλήθηκε να απαντήσει εάν το Volt υιοθετεί τη θέση του ερευνητή και υποψήφιου βουλευτή Μακάριου Δρουσιώτη ότι η Αστυνομία εργάζεται με στόχο να συγκαλύψει την υπόθεση «Σάντη».

Ακολούθως η κ. Σοφοκλέους κλήθηκε να απαντήσει εάν θα αναλάβει πολιτική ευθύνη το Volt στην περίπτωση που δεν τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί στην υπόθεση «Σάντη» και αν θα υπάρξουν συνέπειες για τον υποψήφιο του κόμματος. Η κ. Σοφοκλέους διαβεβαιώνει ότι, το Volt θα απευθυνθεί στον κόσμο με καθαρή στάση όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας.

Στη συνέχεια η κ. Σοφοκλέους αναφέρθηκε στις πολιτικές προτάσεις που έχει καταθέσει το Volt σε διάφορους τομείς. Εξήγησε επίσης ποιος είναι ο πολιτικός χαρακτήρας του Volt.

Tags

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026μακάριος δρουσιώτηςVOLTΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

