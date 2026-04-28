Υγιεινή Διατροφή στην πράξη: Θρεπτικό Πρόγευμα από το ΤΕΠΑΚ στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε δράση Αγωγής Υγείας στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου (ΚΑ + ΚΒ), στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη τη σημασία της υγιεινής διατροφής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του σχολείου, το σχολείο φιλοξένησε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με το προσωπικό και τους φοιτητές του να ετοιμάζουν με φροντίδα ένα υγιεινό και θρεπτικό πρόγευμα για τα παιδιά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο της σωστής διατροφής στην καλή υγεία, τη σωματική ανάπτυξη, αλλά και τη βελτίωση της συγκέντρωσης και της σχολικής επίδοσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του προγεύματος ως βασικού γεύματος της ημέρας, το οποίο προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια και συμβάλλει σε ένα δυναμικό και θετικό ξεκίνημα.

Μέσα από τη βιωματική αυτή δράση, οι μαθητές κατανόησαν ότι η υγιεινή διατροφή δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή σωστών τροφών, αλλά συνδέεται άμεσα με αξίες όπως η φροντίδα του εαυτού, η υπευθυνότητα απέναντι στην υγεία και η ανάπτυξη σωστών συνηθειών από νεαρή ηλικία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε μια ευχάριστη και παιδαγωγικά ωφέλιμη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες, με το σχολείο να εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το ΤΕΠΑΚ για τη σημαντική προσφορά και τη συνεργασία, καταλήγει η ανακοίνωση.