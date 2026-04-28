Reuters: Ρήξη «βόμβα» στον Κόλπο - Τα ΗΑΕ εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ, τεράστιο πλήγμα στο πετρελαϊκό καρτέλ

Σε μια κίνηση με σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, εν μέσω της βαθύτερης ενεργειακής αναταραχής των τελευταίων ετών.

Όπως αναφέρει το Reuters, η αποχώρηση ενός εκ των βασικών μελών του οργανισμού αναμένεται να προκαλέσει αναταράξεις στη λειτουργία του καρτέλ, το οποίο διαχρονικά επιδιώκει να προβάλλει ενιαίο μέτωπο, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σε ζητήματα παραγωγής και γεωπολιτικής στρατηγικής, και ιδιαίτερα στον de facto ηγέτη του σχήματος, τη Σαουδική Αραβία.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω ιρανικών απειλών και επιθέσεων. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG.

Γεωπολιτικές διαστάσεις

Η απόφαση των ΗΑΕ συνιστά έμμεση ενίσχυση της θέσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον ΟΠΕΚ ότι «εκμεταλλεύεται» την παγκόσμια αγορά μέσω υψηλών τιμών πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει συνδέσει επίσης τη στρατιωτική προστασία που παρέχουν οι ΗΠΑ στις χώρες του Κόλπου με την ενεργειακή πολιτική τους, υποστηρίζοντας ότι οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον επωφελούνται αθέμιτα από την κατάσταση.

Ρήγμα στον αραβικό κόσμο

Η αποχώρηση των ΗΑΕ αντανακλά και τη δυσαρέσκεια του Άμπου Ντάμπι απέναντι στους περιφερειακούς εταίρους του. Ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, άσκησε δημόσια κριτική για την ανεπαρκή -όπως τη χαρακτήρισε- πολιτική και στρατιωτική στήριξη από τα κράτη του Κόλπου κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιθέσεων.

Όπως δήλωσε, η στάση του Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου ήταν «ιστορικά αδύναμη», εκφράζοντας έκπληξη για την περιορισμένη αντίδραση των συμμάχων.

