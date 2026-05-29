ΒΙΝΤΕΟ: Πύρινη σφαίρα «καταπίνει»... πύραυλο της Blue Origin - Εξερράγη στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, τι είπε ο Μπέζος

Έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων («hotfire test») που πραγματοποιούνταν ενόψει προγραμματισμένης εκτόξευσης. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον πύραυλο να εκρήγνυται, με τις φλόγες να τυλίγουν τις γύρω εγκαταστάσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Origin ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής «παρουσιάστηκε ανωμαλία», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το προσωπικό έχει εντοπιστεί και είναι ασφαλές. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2000 από τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του συμβάντος.

Από την πλευρά του, ο Τζεφ Μπέζος δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς και ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αιτία, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται να ξαναχτιστεί και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Μπρέβαρντ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, ενώ η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη ανακοίνωσε ότι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και συνεργάζονται με την εταιρεία για τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας της έκρηξης.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, χαρακτήρισε το περιστατικό υπενθύμιση των δυσκολιών που συνοδεύουν την ανάπτυξη νέων διαστημικών συστημάτων.

«Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων βαρέος φορτίου είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να υποστηρίξουμε μια πλήρη έρευνα, να αξιολογήσουμε τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις αποστολές και να επιστρέψουμε στις εκτοξεύσεις», ανέφερε.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει γνώση του περιστατικού, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη δοκιμή δεν πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που απαιτούσαν αδειοδότηση από την υπηρεσία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση στην εναέρια κυκλοφορία.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Blue Origin αντιμετωπίζει ήδη προκλήσεις στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, η νεότερη γενιά πυραύλων της εταιρείας καθηλώθηκε προσωρινά έπειτα από εντολή της FAA για διεξαγωγή έρευνας σχετικά με αποτυχημένη εκτόξευση δορυφόρου. Τότε, η εταιρεία επιχείρησε να θέσει σε τροχιά δορυφόρο της AST SpaceMobile με τον πύραυλο New Glenn, χωρίς όμως να καταφέρει να τον οδηγήσει στο προβλεπόμενο σημείο της τροχιάς.

Παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, η Blue Origin είχε καταγράψει και μια σημαντική επιτυχία τον περασμένο Νοέμβριο, όταν πραγματοποίησε εκτόξευση πυραύλου New Glenn από τη Φλόριντα και κατάφερε για πρώτη φορά να προσγειώσει με επιτυχία τον επαναχρησιμοποιούμενο προωθητικό πύραυλο, ένα σημαντικό βήμα για τις μελλοντικές διαστημικές αποστολές της εταιρείας.

Με πληροφορίες από BBC/