Κατέληξε στη φυλακή η Ουκρανή με τα €8 εκατ. – Είχε καταγγείλει ότι τη λήστεψαν

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών επιβλήθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε Ουκρανή, 32 ετών, η οποία είχε φέρει στην Κύπρο σχεδόν €8 εκατ. σε 20 διαφορετικά ταξίδια της.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η 32χρονη κρίθηκε ένοχη σε κατηγορίες που έχουν σχέση με αναληθείς δηλώσεις της στο Τμήμα Τελωνείων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε προηγούμενη δικάσιμο το Μόνιμο Κακουργιοδικείο είχε αποφανθεί πως δεν έφτασαν ενώπιον του στοιχεία που να αποδεικνύουν εγκληματική δραστηριότητα, γι' αυτό είχε απαλλάξει την κατηγορούμενη από τις 20 κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που επισύρουν μέχρι και 14 χρόνια φυλάκιση.

Ταυτόχρονα, είχε απαλλάξει από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων και 43χρονο Ουκρανό, που φερόταν να είχε παραλάβει σε μία περίπτωση πακέτο με χρήματα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την 1η Μαρτίου του 2024 έπειτα από καταγγελία της 32χρονης στην Αστυνομία πως έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό από άγνωστους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οι οποίοι της άρπαξαν, όπως είπε, €420.000.

Ακολούθησαν έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη της 32χρονης, αφού διαπιστώθηκε πως από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2024 έφτασε στη χώρα μας 20 φορές, μεταφέροντας συνολικά €7.769.300.

Ακολούθως είχε συληφθεί και ο 43χρονος, ο οποίος παρέλαβε την 1η Μαρτίου πακέτο από την 32χρονη, το οποίο φερόταν να περιείχε χρήματα που έπεσαν από τους επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα.

Ως ελαφρυντικούς παράγοντες το δικαστήριο έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, το γεγονός πως δήλωνε τα χρήματα και πως είναι μητέρα δύο ανήλικων παιδιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ