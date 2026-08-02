Ελλάδα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων - Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος

Τραγική κατάληξη είχε στην Ελλάδα η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Όπως μεταδίδουν ελλαδικά ΜΜΕ, νεκροί ανασύρθηκαν ένας χειριστής από τη Δανία και ένας Έλληνας μεταφραστής. Από το δεύτερο ελικόπτερο διασώθηκαν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής, οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα και είναι καλά στην υγεία τους.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο χειριστής που έχασε τη ζωή του καταγόταν από τη Ρουμανία, ωστόσο νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι πρόκειται για Δανό υπήκοο.

Και οι τέσσερις επέβαιναν σε ιδιωτικά ελικόπτερα που έχουν μισθωθεί από το ελληνικό κράτος για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και δεν ήταν μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τη στιγμή της σύγκρουσης τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν πάνω από το μεγάλο πύρινο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας, στην περιοχή κοντά στην Ψάθα και τον Άγιο Νεκτάριο.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ένα ελικόπτερο συγκρούεται με το άλλο και ακολουθεί η πτώση τους.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. 'Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL,τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας, συγκρούστηκαν. Μετά τη σύγκρουση, όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στην περιοχή έχουν καθηλωθεί βάσει πρωτοκόλλου μέχρι νεοτέρας. Από εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην πυρκαγιά σε Αττικό- Βοιωτία:

- 8 Erickson

- 2 Canadair

- 2 Chinook

Όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα , το ένα είναι αυτό που εξελίσσεται μεταξύ των περιοχών Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι με τις φλόγες να πέρασαν και σε κομμάτι του Όρους Πατέρα, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς τα Μέγαρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν τιτάνια μάχη προκειμένου να ανακόψουν την πορεία των μετώπων ενώ μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης,10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε εφαρμογή στη Δυτική Αττική

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική καθώς είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διάφορα μέτωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

-Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό 'Ανω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα

-Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι στο ρεύμα προς οικισμό Βένιζα

- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «AGORA PSATHA», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

-Στην ανώνυμη οδό στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, iefimerida.gr, protothema.gr