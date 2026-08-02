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Ελεύθερος ο Σάββας Κάκος μετά την τετραήμερη κράτησή του - Σωρεία καταγγελιών από ξένους επενδυτές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο μικροσκόπιο του ΤΑΕ δέκα αδικήματα

Ελεύθερος αφέθηκε ο 62χρονος επιχειρηματίας Σάββας Κάκος από τη Λάρνακα, μετά την ολοκλήρωση του τετραήμερου διατάγματος κράτησής του. Ο επιχειρηματίας είχε συλληφθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου και είχε παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας την Τετάρτη 29 Ιουλίου, όπου εκδόθηκε διάταγμα κράτησής του για περίοδο 4 ημερών. 

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Παρά την αποφυλάκισή του, οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται για τη συμπλήρωση της υπόθεσης, η οποία αφορά δέκα σοβαρά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2022–2024. 

Τα αδικήματα αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, καταρτισμό εγγράφων χωρίς εξουσία, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο, απάτη κατά την πώληση περιουσίας, ψευδείς λογαριασμούς με σκοπό την καταδολίευση από διευθυντή εταιρείας, καταδολίευση πιστωτών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Το ΤΑΕ Λάρνακας εξετάζει την υπόθεση. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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