Δεν λέει να κοπάσει το κύμα καύσωνα - Νέα κίτρινη προειδοποίηση για 40άρι, πότε έρχεται μικρή ανάσα

Σε ισχύ τίθεται τη Δευτέρα νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία υψηλή θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, 3 Αυγούστου, και θα διαρκέσει μέχρι τις 17:00 της ίδιας ημέρας.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση.