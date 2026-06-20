Οι αδικημένοι

του Τάσου Γ. Οικονόμου*

Κοπελλούιν κοπελλούιν ο Φειδίας, αλλά έχει και καλές ιδέες και σωστές. Να παίρνουν οι τσοπάνηδες ή γεωργοί, συντάξεις των 500 ευρώ και οι «ροδόσταυροι» ή «γαλαζοαίματοι», δυόμιση, τρεις, τέσσερις και έξι χιλιάδες. Και άδικο, και προκλητικό. Εκνευρίστηκεν όμως, ο κατά τα άλλα σοβαρός και συμπαθής κύριος Στεφάνου του ΑΚΕΛ. Προς τιμήν της, η Αννίτα το δέχτηκεν και το «έπιασεν», μαζί με τις ψήφους φυσικά.

Δεν είμαι ο μόνος κύριε Στεφάνου, αλλά και πολλοί Δερυνειώτες και Παραλιμνίτες, γείτονες στα περιβόλια του Βαρωσιού, του Λάξη, του Φάραγγα του Αγίου Λουκά, αλλά και της Μόρφου, της Λύσης, του Αγίου Θεόδωρου και της Πάφου. Γεωργοί και βοσκοί όλης της Κύπρου. Οι πατεράδες και παππούδες όλης της σημερινής άρχουσας τάξης.

Στα καφενεία, ορισμένοι άσχετοι, αλλά προκλητικοί, του δημοσίου, μας προκαλούν ότι δήθεν δεν βάζαμε «ππούλια», όπως λέγονται.

Προσωπικά μέχρι τα 28 μου, ήμουν υπάλληλος στην οικογένεια και εάν υπήρχαν νόμοι, μας ήταν άγνωστοι.

Απ' ό,τι θυμάμαι, μετά τον πόλεμο, έχοντας 3 παιδιά, χωρίς δουλειές, κρατήσαμε το Παραλίμνι και με πολλές οικονομίες μείναμε όρθιοι.

Θυμάμαι συγκεκριμένα, μετά το 1980, δημιούργησα ένα μικρό περιβόλι και με 10 τόνους νερό ημερησίως παλεύαμε με την οικογένεια να επιβιώσουμε.

Κρατούσες δεν κρατούσες λεφτά, το θυμάμαι πολύ έντονα και ας με διαψεύσουν από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, έπρεπε να καταβάλλεις ως αυτοεργοδοτούμενος 55 τόσες λίρες κάθε τρίμηνο. Όσοι δεν είχαν, κατέληγαν στη φυλακή. Φυσικά, οι υπάλληλοι του δημοσίου, και τότε και τώρα, «ούτε μπακκίραν τσακκιστήν».

Η τότε κυβέρνηση αναποδογύρισε την τράπουλα και δημιούργησεν από τότε τους «ροδόσταυρους» και τους «πένητες».

Η καθεστηκυία τάξη, μαζί τους και ο κύριος Στεφάνου φυσικά ως σοσιαλιστής, μας σείουν τον μπαμπούλα ότι δεν αντέχουν οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις και δεν μπορούν να αλλάξουν το Σύνταγμα.

Ίσως μελλοντικά να γίνει της μόδας, και οι κοινωνίες να εκλέγουν βασιλιάδες, μαζί με τους βουλευτές τους φυσικά.

Ένας εύκολος τρόπος είναι να κηρυχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία ανοχύρωτη πολιτεία, και τα λεφτά που σπαταλούνται σε αχρείαστα όπλα να γίνονται ωφέλιμα έργα και να βοηθούνται οι ασθενέστερες τάξεις.

Με αυτές τις θέσεις πολύ ευκολότερα θα επανενωθεί η Κύπρος, μετατρέποντάς την σε Ελβετία της ανατολικής Μεσογείου.

ΥΓ.Από ό,τι γνωρίζω, στην Ελβετία κανένας πολίτης δεν αμείβεται με σύνταξη πέραν των 2800 ευρώ, και οι χαμηλότερες ελάχιστα λιγότερα.

*Παραλίμνι