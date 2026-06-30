Τέλος εποχής για τη Velister - Από τα μεσάνυχτα σήμα μόνο μέσω Hellas Sat. Τι έγινε με HTV και Σίγμα 2

Ήταν 1η Ιουλίου 2011 όταν έγινε επισήμως το switch off στο αναλογικό σύστημα της τηλεόρασης και περάσαμε επισήμως στην ψηφιακή. Μετά από πολύχρονες διαδικασίες, η Κύπρος κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο που εκπέμπουν τα κανάλια και η τηλεόραση έπαψε επισήμως να εκπέμπει με παρεμβολές ή χιονούδιν. Τουλάχιστον έτσι νομίζαμε, αφού γλυτώσαμε το χιονούδιν, όχι όμως και τις παρεμβολές, αφού η Velister, η εταιρεία που είχε την ευθύνη στον τρόπο που εκπέμπουν το σήμα τους τα κανάλια, αντιμετώπισε σωρεία προβλημάτων. Έτσι, μετά από 15 χρόνια ζωής, το κράτος αποφάσισε να αλλάξει την εταιρεία, μπήκε ξανά σε διαδικασία πλειστηριασμού, και πλέον το σήμα των καναλιών πέρασε στην εταιρεία Hellas Sat. Ακριβώς 15 χρόνια μετά, την 1η Ιουλίου 2026, λοιπόν θα έχουμε ένα νέο switch off, αφού θα σβήσουν για πάντα τα σήματα της Velister, ενώ θα μπούμε και σε ένα νέο σύστημα εκπομπής της τηλεόρασης, τη μετεξέλιξη του απλού ψηφιακού συστήματος, το λεγόμενο DVB-T2, παράλληλα με τη μετάβαση από την πλατφόρμα της Velister σε αυτήν της Hellas Sat. Η αλλαγή αυτή από το παλιό πρότυπο DVB-T στο νεότερο DVB-T2, θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας και πιο αξιόπιστη λήψη στα κανάλια.

Σε υψηλή ευκρίνεια

Το νέο σύστημα εκπομπής δίνει τη δυνατότητα στα βασικά κανάλια να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της νέας εταιρείας Hellas Sat και επιτέλους να δούμε μετά από πολλά χρόνια εκπομπή των καναλιών σε High Definition. Οι τηλεθεατές που παρακολουθούν τηλεόραση μέσω κεραίας θα πρέπει να κάνουν επανασυντονισμό. Για παλαιότερες τηλεοράσεις, ενδέχεται να χρειαστεί εξωτερικός αποκωδικοποιητής DVB-T2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 εκπέμπονταν παράλληλα και τα δύο δίκτυα. Ωστόσο από τα μεσάνυχτα αν δεν έχετε κάνει επανασυντονισμό ή δεν έχετε συμβατή τηλεόραση/αποκωδικοποιητή, η οθόνη σας θα είναι κενή. Οπότε θα πρέπει να κάνετε τη διαδικασία εγκαίρως. Αν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει το σύστημα DVBT-2, ενδεχομένως να χρειαστείτε αποκωδικοποιητή. Πρόκειται για μια μικρή συσκευή που συνδέεται με το καλώδιο της κεραίας και με την τηλεόραση. Λαμβάνει το νέο σήμα και το «δείχνει» στην παλιά σας τηλεόραση. Κοστίζει συνήθως 25–60 ευρώ. Ζητήστε ρητά «αποκωδικοποιητή DVB-T2 με HEVC/H.265. Θυμίζουμε πως αν λαμβάνετε τα τηλεοπτικά κανάλια μέσω κάποιας άλλης πλατφόρμας τύπου Cyta, Primetel, Cablenet δεν χρειάζεται να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια.

Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές

Μέχρι στιγμής αναφέρονται προβλήματα από τους καταναλωτές, τα οποία σχετίζονται όχι με τη Hellas Sat, αλλά με την αλλαγή του συστήματος.

Καθώς, το νέο σύστημα μεταφέρει μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας στο κανάλι, ενδεχομένως η κεραία σας να μην μπορεί να σηκώσει το βάρος του νέου συστήματος εκπομπής και να χρειάζεται βελτιώσεις.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι καταναλωτές αφορά το ένα από τα δύο κανάλια, το 48 της Hellas Sat, το οποίο χρειάζεται επανασυντονισμός. Θυμίζουμε πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπονται μέσα από το 2 κανάλια, το 35 και το 48, γι’ αυτό και πρέπει να κάνετε τη διαδικασία χειροκίνητα αναζητώντας στο σήμα στο δεύτερο multiplex.

Πρόβλημα ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν οι χρήστες που χρειάστηκαν ενισχυτή στην κεραία τους για να πιάσουν τα κανάλια, τον οποίο πλέον θα πρέπει να αφαιρέσουν.

Στο μεταξύ, προβλήματα υπάρχουν και με τις τηλεοράσεις, καθώς ενώ ενδεχομένως να είχε αγοραστεί μία καινούργια σχετικά τηλεόραση, να μην προερχόταν από την Ευρώπη αλλά από τρίτη χώρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το σύστημα DVBT-2 και να μην μπορεί να συνδεθεί το κοινό στα κανάλια.

Σβήνει το HTV, κανάλι 4 ημερών το Σίγμα 2!

Η Hellas Sat, αποφάσισε παράλληλα με τη δημιουργία της πλατφόρμας εκπομπής του σήματος των κυπριακών καναλιών, να φτιάξει και ένα δικό της κανάλι, το οποίο έτσι και αλλιώς εξέπεμπε δορυφορικά, ενώ πλέον εκπέμπει ελεύθερα, χωρίς χρέωση. Πρόκειται για το κανάλι HTV, το οποίο μάλιστα εξέπεμπε σε υπερυψηλή ευκρίνεια 4k. Με την αναζήτηση των καναλιών μπορεί να το βρει κανείς ελεύθερα και μάλιστα ήταν το κανάλι που αρχικά χρησιμοποιήθηκε από το Σίγμα ως κανάλι για την παράλληλη μετάδοση των αγώνων του Μουντιάλ. Τελικά, με ανακοίνωσή της η αρμόδια Αρχή Ραδιοτηλεόρασης που δίνει τις άδειες εκπομπής στα κανάλια, ανέφερε πως ήταν παράνομη η εκπομπή του HTV, αφού του δόθηκε άδεια μόνο για προσωρινή λειτουργία μέχρι 30/06, με αποτέλεσμα απόψε τα μεσάνυχτα να σταματήσει να λειτουργεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα πέσει μία κάρτα που θα αναφέρει πως το κανάλι «κλείνει μετά από απαίτηση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης», ενώ θα επανέλθει κανονικά στους δέκτες μας παίρνοντας άδεια από άλλη χώρα. Θυμίζουμε πως όταν κάποιος εκπέμπει κανάλι στην Κύπρο ή μεταβάλλει το πρόγραμμά του, τότε χρειάζεται άδεια από την αρμόδια αρχή με κόστος 51.400 ευρώ τον χρόνο.

Στο μεταξύ, το Σίγμα, μετά το μπέρδεμα με το HTV, είχε ζητήσει επίσημη άδεια από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης για έναν χρόνο για δεύτερο τηλεοπτικό κανάλι, το Σίγμα 2, με στόχο την παράλληλη μετάδοση των αγώνων του Μουντιάλ. Το κανάλι είχε μετά βίας 4 ημέρες ζωής, αφού στις 29/06 τερματίστηκαν οι παράλληλες μεταδόσεις του Μουντιάλ και το κανάλι εξαφανίστηκε από τους δέκτες, παρά το γεγονός πως το Σίγμα έχει πάρει άδεια για να έχει και Σίγμα 2 μέχρι 30/06/2027.