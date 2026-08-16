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Το Ιράν επικηρύσσει Αμερικανούς στρατιώτες - Διπλή αμοιβή σε γυναίκες για σύλληψη ή θανάτωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο αρχηγός του ιρανικού Γενικού Επιτελείου ανακοίνωσε πρόγραμμα χρηματικών ανταμοιβών για όποιον αιχμαλωτίσει ή σκοτώσει Αμερικανό στρατιώτη σε περίπτωση παραβίασης του ιρανικού εδάφους, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει αμοιβή 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει αμερικανό στρατιώτη. Η αμοιβή στην γυναίκα που θα σκοτώσει ή θα αιχμαλωτίσει αμερικανό στρατιώτη είναι διπλάσια.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί δήλωσε ότι το μέτρο αποφασίσθηκε έπειτα από «μεγάλο αριθμό αιτημάτων» ανθρώπων που επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Οποιος σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει και παραδώσει στον στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας αμερικανό στρατιωτικό εισβολέα θα λάβει αμοιβή ίση με 30.000, δηλαδή πέντε εκατομμύρια τομάν», είπε χρησιμοποιώντας την ανεπίσημη αυτή χρηματική μονάδα που ισοδυναμεί με 10.000 ριάλ.

Ο Αμίρ Χαταμί χρησιμοποιεί τον όρο «κατακτητής» για να υποδηλώσει ότι το σενάριο περιλαμβάνει παραβίαση του ιρανικού εδάφους.

Εκτός της αποστολής διάσωσης πιλότου τον Απρίλιο, δεν έχει υπάρξει ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος κατά τον πόλεμο την Μέση Ανατολή.

«Οι θαρραλέες Ιρανές που θα φέρουν εις πέρας μία τέτοια ενέργεια να λάβουν διπλάσια ανταμοιβή», διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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