Πέθανε η Μάρω Κοντού - Έφυγε από τη ζωή στα 92 της η σπουδαία ηθοποιός

Βαρύ πένθος προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Parapolitika.gr, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, έχοντας νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η Μάρω Κοντού αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, με δεκάδες εμβληματικούς ρόλους που σημάδεψαν την ιστορία της ελληνικής υποκριτικής.

Από το Κουκάκι στις μεγάλες θεατρικές σκηνές

Σύμφωνα με τη Finos Film, η Μάρω Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι της Αθήνας και μεγάλωσε με τη μητέρα και τη γιαγιά της, καθώς έχασε τον πατέρα της σε ηλικία μόλις δύο ετών.

Σπούδασε χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα και, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τις πιέσεις να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία, επέλεξε να αφοσιωθεί στην τέχνη. Το 1953 εντάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο ως μέλος του χορού στις παραστάσεις αρχαίου δράματος υπό τον Δημήτρη Ροντήρη και λίγα χρόνια αργότερα απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως ηθοποιός, ως «εξαιρετικό ταλέντο».

«Δεν είμαι ο χαρακτήρας που γυρίζω στο παρελθόν. Ζω το παρόν και ελπίζω στο αύριο.»

Στο θέατρο συνεργάστηκε με κορυφαίες προσωπικότητες, όπως ο Δημήτρης Χορν, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Μάνος Χατζιδάκις, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στη θρυλική παράσταση «Οδός Ονείρων», όπου ερμήνευσε το τραγούδι «Μαύρη Φορντ», που εξελίχθηκε σε διαχρονική επιτυχία.

Στην πορεία της συμμετείχε σε περισσότερες από 90 θεατρικές παραγωγές, ενώ παρέμεινε ενεργή μέχρι τα τελευταία χρόνια, συνεργαζόμενη και με νεότερους δημιουργούς.

Οι εμβληματικοί ρόλοι στον ελληνικό κινηματογράφο

Η κινηματογραφική της διαδρομή ξεκίνησε το 1954 με τη Φίνος Φιλμ, στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα», ενώ η πρώτη μεγάλη της επιτυχία ήρθε με τα «Κίτρινα Γάντια» το 1960.

Ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε ταινίες που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο, όπως «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Γυνή να Φοβείται τον Άνδρα», όπου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου δημιούργησαν το αξέχαστο ζευγάρι των Κοκοβίκων, καθώς και η «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη».

«Αν γνωρίσεις καλά εσένα, γνωρίζεις πιο εύκολα και τους άλλους, γνωρίζεις πιο εύκολα και τους ρόλους, είσαι πιο ψύχραιμος...»

Ιδιαίτερα αγαπημένες έμειναν και οι συνεργασίες της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε σε 13 ταινίες, μεταξύ των οποίων «Ο Γεροντοκόρος», «Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι» και «Κρίμα το Μπόι σου».

Συνολικά συμμετείχε σε περισσότερες από 50 κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη το 2012 με την ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Στην τηλεόραση, η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 2021 στη σειρά «Γη της Ελιάς».

Δημόσια παρουσία και πολιτική

Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, η Μάρω Κοντού είχε ενεργή παρουσία και στη δημόσια ζωή.

Εξελέγη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων το 1994, διετέλεσε πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9,84 και του Κέντρου Βρεφών «Μητέρα», ενώ υπηρέτησε τρεις φορές ως βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, παρουσιάζοντας έργα της σε ατομικές εκθέσεις, ενώ πίνακάς της φιλοξενείται στο Μουσείο Βορρέ.

Με τον θάνατό της, το ελληνικό θέατρο και ο κινηματογράφος αποχαιρετούν μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής τους, με έργο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτιστική ιστορία της χώρας.

Με πληροφορίες από Parapolitika.gr και Φίνος Φιλμ