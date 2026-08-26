Πυρκαγιά στην Αγία Άννα κοντά στο Δάσος Αχνάρκα - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επί τόπου (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε κοίτη ποταμού που έχει ξεραθεί στην κοινότητα Αγίας Άννας, κοντά στο δάσος Αχνάρκα με τις δυνάμεις του Τμήματος Δασών να βρίσκονται επί τόπου ενώ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνδράμει με δικές τις δυνάμεις. Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών επιχειρούν και πτητικά μέσα.

Όπως ενημερώνει το Τμήμα Δασών, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ευελπιστούν να τη θέσουν υπό έλεγχο το συντομότερο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ξέσπασε πυρκαγιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, επηρεάζοντας τις κοινότητες Αγίας Άννας και Ψευδά.