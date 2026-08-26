Σάλος με συνέντευξη του Τούρκου καταδίκου από τις Κεντρικές Φυλακές: Τι απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αντιδράσεις προκάλεσε συνέντευξη που παραχώρησε στα μέσα Αυγούστου από τις Κεντρικές Φυλακές ο Τούρκος κατάδικος Taner Tolga Tarlacı στο podcast του Τουρκοκύπριου YouTuber Cenk Hoca, με το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό να αναπαράγεται από τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Ο Taner Tolga Tarlacı είναι γνωστό πρόσωπο στην Τουρκία, καθώς έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι επιβίωσης Survivor Τουρκίας.

Ο Tarlacı εκτίει ποινή φυλάκισης έπειτα από καταδίκη του από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ένοχος για βιασμό, που αποτέλεσε και τη σοβαρότερη κατηγορία σε βάρος του, καθώς και για ληστεία, παράνομη κατακράτηση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κρατούμενος προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η καταδίκη του ήταν αποτέλεσμα ρατσιστικής αντιμετώπισης από το δικαστήριο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν του επετράπη να καταθέσει δικά του τεκμήρια κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρέασε την έκβαση της υπόθεσής του.

Ο ίδιος προχώρησε επίσης σε σειρά άλλων ισχυρισμών, αναφέροντας ότι είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον επιχειρηματία Έλον Μασκ, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τους οποίους φέρεται να ζήτησε βοήθεια για την «απελευθέρωσή» του.

Η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του βίντεο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Διευκρινίσεις για τη διαδικτυακή επικοινωνία κρατουμένου», ξεκαθαρίζοντας ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών που ισχύουν για τους κρατουμένους.

Όπως αναφέρεται, η επικοινωνία των κρατουμένων με τον έξω κόσμο αποτελεί αναγνωρισμένο δικαίωμά τους και, στο πλαίσιο της καθορισμένης διαδικασίας, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δύο διαδικτυακές επικοινωνίες τον μήνα μέσω του υπηρεσιακού συστήματος Microsoft Teams. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για αλλοδαπούς κρατουμένους, των οποίων οι συγγενείς διαμένουν στο εξωτερικό και δεν μπορούν να τους επισκέπτονται.

Σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση, διευκρινίζεται ότι η επικοινωνία ήταν εγκεκριμένη και πραγματοποιήθηκε σε καθορισμένο χώρο, υπό την προβλεπόμενη εποπτεία μέλους του προσωπικού. Τονίζεται επίσης ότι ο κρατούμενος δεν είχε στην κατοχή του, ούτε χρησιμοποίησε κινητό τηλέφωνο, ενώ δεν είχε ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το Υπουργείο σημειώνει ακόμη ότι η έγκριση αφορούσε επικοινωνία με δηλωθέν πρόσωπο στο εξωτερικό και όχι δημοσιογραφική συνέντευξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καταγραφή του υλικού φαίνεται να έγινε από την πλευρά του προσώπου που βρισκόταν στο εξωτερικό, χωρίς γνώση ή έγκριση του Τμήματος Φυλακών.

Τέλος, αναφέρεται ότι το Τμήμα Φυλακών επανεξετάζει τις υφιστάμενες διαδικασίες, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.