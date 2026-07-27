LIVE: Περικύκλωσαν τη πυρκαγιά αλλά οι άνεμοι δεν είναι με το μέρος τους – Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το πεδίο βολής λόγω των εκρήξεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε οδηγία για εκκένωση της κοινότητας Αγίας Άννας, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Τμήματος Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πτητικά μέσα. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κοινοτάρχης της Αγίας Άννας, Αναστάσης Γεωργίου ανέφερε ότι η φωτιά εισήλθε στην κοινότητα, έχοντας ήδη προκαλέσει ζημιές σε σπίτια. Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, ωστόσο ανέφερε ότι μέχρι στιγμής προστατεύονται όλες οι οικίες. Οδηγία για εκκένωση δόθηκε και για την κοινότητα του Ψευδά.