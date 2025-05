Nintendo Switch 2: Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά! – GTA 6, DOOM, MAFIA και δωρεάν games στο PRIMETIME GAMING

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME GAMING με τον Zach των Cyprusgamer, που μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 16:40 στον ΠΟΛΙΤΗ 107,6 FM, συζητήσαμε για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο του gaming. Από τα νέα δωρεάν παιχνίδια στο Epic Games Store, μέχρι την αποκάλυψη του DOOM: The Dark Ages, τα φρέσκα trailers των GTA 6 και Mafia: The Old Country, αλλά και την επίσημη αποκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών της Nintendo Switch 2. Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες στο επεισόδιο που μπορείτε να παρακολουθήσετε και στο YouTube!