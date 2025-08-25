Κάνε το αυτοκίνητό σου σαν καινούργιο –Το κόλπο που θα σου κοστίσει λιγότερο από 0,5 ευρώ

Η καθαριότητα σε ένα αυτοκίνητο και η διατήρηση σε καλή κατάσταση δεν είναι μόνο θέμα ομορφιάς, αλλά και ασφάλειας. Για παράδειγμα τα θαμπά φανάρια δεν είναι μόνο ζήτημα αισθητικής, αφού μειώνουν σημαντικά την ορατότητα τη νύχτα και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος, ενώ μπορούν να σου κοστίσουν μέχρι και πρόστιμο αν σε σταματήσει η Τροχαία.

Αντί όμως να ξοδέψεις χρήματα σε εξειδικευμένα κιτ καθαρισμού ή πλυντήρια αυτοκινήτων, υπάρχει ένα φθηνό κόλπο που κάνει θαύματα και κοστίζει λιγότερο από μισό ευρώ. Το μυστικό βρίσκεται σε δύο υλικά που υπάρχουν σε κάθε κουζίνα, το λεμόνι και η μαγειρική σόδα. Με αυτά μπορείς να επαναφέρεις τη διαύγεια των φαναριών, γλιτώνοντας χρήματα και αποφεύγοντας τα προβλήματα με τον ΚΟΚ.

Το θάμπωμα στα φανάρια προκαλείται κυρίως από την έντονη ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται λόγω συνεχούς χρήσης. Όσοι θέλουν μια οικονομική λύση, μπορούν να κόψουν ένα λεμόνι στη μέση, να ρίξουν σόδα πάνω του και να τρίψουν με αυτό το θολό πλαστικό. Η χημική αντίδραση βοηθά να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και να επανέλθει σε μεγάλο βαθμό η καθαρότητα.

Παρόμοιο αποτέλεσμα δίνει και η χρήση οδοντόκρεμας, αν και καμία από αυτές τις μεθόδους δεν μπορεί να φτάσει το αποτέλεσμα ενός επαγγελματικού καθαρισμού. Ωστόσο, για όσους θέλουν μια προσωρινή και φθηνή λύση, αρκεί.

Το σημαντικό, όπως αναφέραμε, είναι πως η οδήγηση με θολά ή βρώμικα φώτα δεν έχει μόνο πρακτικούς κινδύνους. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ότι όλα τα φώτα (πορείας, διασταύρωσης, θέσης, φρένων, ομίχλης, φλας) πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Όταν το θάμπωμα τα καθιστά δυσλειτουργικά, θεωρείται παράβαση.

Σε περίπτωση ελέγχου, το πρόστιμο για μη προβλεπόμενα φώτα φτάνει έως τα 150 ευρώ. Αν η παράβαση αφορά τα φώτα διασταύρωσης ή τα φώτα φρένων, τότε πέρα από το χρηματικό πρόστιμο ο οδηγός υποχρεώνεται να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης για 20 ημέρες.

Πηγή: carandmotor.gr