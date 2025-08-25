Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τριπλή σεισμική δόνηση στην Τουρκία, επίκεντρο η επαρχία Μπαλίκεσιρ

Η δόνηση των 4,8 βαθμών έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες.

Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, η ισχυρότερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών, προκάλεσαν αναστάτωση, την Κυριακή, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 βαθμών κατεγράφη στις 21:58 και ακολούθησαν στις 22:00 και 22:14 άλλοι δύο σεισμοί των 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία άρχισαν του ελέγχους για τυχόν καταστροφές.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

