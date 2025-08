PRIMETIME GAMING: Nintendo Direct, Silksong Demo, Borderlands 4 & PS Plus Αύγουστος 2025!

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME GAMING, o Dimitri G και ο Ζακ των Cyprusgamer.com αναλύουν τα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας από τον κόσμο του gaming:

• Τι είδαμε στο Nintendo Direct Partner Showcase Ιουλίου 2025 και ποιες ανακοινώσεις ξεχώρισαν.

• Πώς το demo του πολυαναμενόμενου Hollow Knight: Silksong στο Xbox booth της Gamescom ίσως προμηνύει κυκλοφορία.

• Όλα τα δωρεάν παιχνίδια του PS Plus για τον Αύγουστο 2025 και αν αξίζει η συνδρομή.

• Το Borderlands 4 πήγε Gold – είμαστε έτοιμοι για νέο loot-fest.

• Οι πρώτες πληροφορίες για το Project Hadar, το νέο action RPG της CD Projekt RED.

• Το νέο DualSense χειριστήριο του PS5 που παρουσίασε η Sony.

• Το Call of Duty: Black Ops 7 ετοιμάζεται για αποκάλυψη στη Gamescom 2025.

• Τέλος, συζητάμε τη συλλεκτική έκδοση με τα σενάρια του The Last of Us Part 1 & 2.

📺 PRIMETIME GAMING μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 16:40