Τηλεδιάσκεψη ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία με συμμετοχή Χριστοδουλίδη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 (ώρα Κύπρου).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα λάβει μέρος την Τρίτη, στην τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των κρατών μελών της ΕΕ για την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε χθες σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σήμερα στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αποτίμηση των σημερινών συναντήσεων στην Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία.

Ο κ. Κόστα είπε ότι "μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης".

