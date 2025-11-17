Τετραπλασίασαν τους φόρους στον Κουτραφά - Βρήκαν το λάθος και σπεύδουν για διόρθωση

Σοβαρές καταγγελίες κατοίκων της κοινότητας Κουτραφά, αλλά και ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας στην κοινότητα, για τετραπλασιασμό του φόρου παροχής κοινοτικών υπηρεσιών, διερευνά η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας.

Παράλληλα, καταγράφονται και καταγγελίες για παράτυπη χρέωση τελών καθαρισμού σε καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια στα όρια της κοινότητας Κουτραφά, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες τους, δεν χρήζουν καθαρισμού. Σύμφωνα με επιστολή δικηγορικού γραφείου προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας το οποίο εκπροσωπεί τους καταγγέλλοντες, το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπει προηγούμενη ειδοποίηση - γραπτή ή τηλεφωνική- προς τον ιδιοκτήτη πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού.

Ομολογία λάθους - Σε εξέλιξη οι διορθώσεις

Αναφορικά με τις καταγγελίες για λανθασμένες χρεώσεις στο Κουτραφά, ο Έπαρχος Λευκωσίας, Ανδρέας Χατζηπάκκος, δήλωσε στον «Π» ότι υπήρξε «λάθος στη διαδικασία ορισμού των τελών», το οποίο ενδεχομένως οφείλεται σε πρόβλημα του μηχανογραφικού συστήματος. Όπως είπε, αρκετές από τις λανθασμένες χρεώσεις έχουν ήδη εντοπιστεί, ορισμένοι πολίτες έχουν ενημερωθεί, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διόρθωσης των χρεώσεων.

Καθαρισμός αγροτεμαχίων: Υποχρεώσεις και όρια

Όσον αφορά στον καθαρισμό των αγροτεμαχίων ο κ. Χατζηπάκκος διευκρίνισε ότι ο καθαρισμός και η συντήρηση ενός αγροτεμαχίου αποτελούν ευθύνη του κατόχου. Τα Κοινοτικά Συμβούλια οφείλουν να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες για την ανάγκη καθαρισμού και, μόνο εφόσον αυτοί δεν ανταποκριθούν, μπορούν να προχωρήσουν τα ίδια στον καθαρισμό και να επιβάλουν σχετική χρέωση.

Τι φόρους μπορούν να επιβάλλουν τα Κοινοτικά Συμβούλια

Ο Έπαρχος Λευκωσίας εξήγησε ότι η νομοθεσία δίνει στα Κοινοτικά Συμβούλια τη δυνατότητα επιβολής τεσσάρων βασικών φορολογιών:

• Εισφορά για κοινωνικές υπηρεσίες:Επιβάλλεται σε κατόχους ιδιοκτησιών, δηλαδή σε όσους κάνουν χρήση του ακινήτου (π.χ. ενοικιαστές κλπ). Το ανώτατο ύψος της, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους φόρους, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 870 ευρώ.

• Τέλος ακίνητης περιουσίας:

Επιβάλλεται από πολλά Κοινοτικά Συμβούλια στους ιδιοκτήτες και μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 10‰ της εκτιμημένης αξίας της περιουσίας.

• Τέλη σκυβάλων:

Επιβάλλονται από όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια.

• Τέλη υδατοπρομήθειας:

Εφαρμόζονται μόνο από όσα Κοινοτικά Συμβούλια λειτουργούν και ως αρχές υδατοπρομήθειας.

Τα κριτήρια διαμόρφωσης των τελών περιλαμβάνουν την αξία της περιουσίας, τη ζώνη στην οποία βρίσκεται, τυχόν περιορισμούς χρήσης (όπως τεμάχια εντός Νεκρής Ζώνης), καθώς και το αν η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura.

Η διαδικασία ένστασης

Όποιος πολίτης θεωρεί λανθασμένη τη χρέωση που έλαβε, μπορεί να υποβάλει ένσταση στον Έπαρχο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης. Η Επαρχιακή Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εξετάσει την ένσταση και να αποφασίσει ανάλογα.