Επικίνδυνες ηλεκτρικές συσκευές κοινοποιήθηκαν στο σύστημα Safety Gate

Ανακοίνωση για επικίνδυνες ηλεκτρικές συσκευές που κοινοποιήθηκαν στο σύστημα Safety Gate εξέδωσε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, καλώντας εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν το Τμήμα.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή. Παρακαλείται επίσης, οποιοσδήποτε γνωρίζει σημεία πώλησης των πιο πάνω προϊόντων να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι την 33η εβδομάδα του 2025, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν 11 ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρική θερμάστρα με αριθμό γνωστοποίησης SR/02921/25. ηλεκτρονική περιστρεφόμενη βάση με αριθμό γνωστοποίησης SR/02927/25, ταινίες φωτισμού με αριθμούς γνωστοποίησης SR/02984/25 και SR/02985/25, φορτιστές USB με αριθμούς γνωστοποίησης SR/02990/25 και SR/03015/25, ηλεκτρική συσκευή μαγειρέματος ρυζιού με αριθμό γνωστοποίησης SR/02993/25, προσαρμογέας ταξιδίου με αριθμό γνωστοποίησης SR/03013/25 και φορτιστές με αριθμούς γνωστοποίησης 00125/25 (OR/00125/25), 00125/25 (OR/00126/25) και 00125/25 (OR/00129/25).

Σημειώνεται ότι λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, με χρήση του αριθμού γνωστοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι σε περίπτωση ανάκλησης, εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα να ανακληθούν αμέσως από την αγορά και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση απόσυρσης, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περεταίρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα στα τηλέφωνα 22800522 και 22800518 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση director@ems.mcw.gov.cy.

ΚΥΠΕ