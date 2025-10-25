Γαλλία: Σε θυρίδα πλέον κοσμήματα της συλλογής του Λούβρου μετά την πρόσφατη ληστεία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Μετά την κινηματογραφική ληστεία on camera στο Μουσείο του Λούβρου και την παραδοχή της διευθύντριάς του για σημαντικά προβλήματα στην ασφάλεια η διοίκησή του αποφάσισε τη μεταφορά ορισμένων από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της συλλογής στην Τράπεζα της Γαλλίας, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την αίθουσα “Απόλλων” του μουσείου, όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, ανέφερε το RTL, που επικαλείται δημοσιογραφικές πηγές.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλια. Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας καθώς οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα για την κλοπή έκαναν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

