Aντρέας Καουρής: Αφήγημα των Άγγλων η αυτοχειρία του Γρηγόρη Αυξεντίου (ηχητικό)

Καλεί να σταματήσει η συζήτηση - "H ιστορία της θυσίας του ήρωα δεν επιδέχεται αμφισβήτησης"

Αισθάνομαι να ασεβώ στη μνήμη του Σταυραετού του Μαχαιρά, δήλωσε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στον ‘Π’ με την Άντρη Δανιήλ, ο Δήμαρχος Λύσης, συγγραφέας και ερευνητής Αντρέας Καουρής, τονίζοντας ότι δεν επιδέχεται αμφισβήτησης η ιστορία του θανάτου του Γρηγόρη Αυξεντίου. Κάνει αναφορά στις συγκλονιστικές μαρτυρίες που καταγράφονται στα βιβλία του, για τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. «Συναγωνιστές του Αυξεντίου τον αντίκρυσαν να καίγεται σαν λαμπάδα, ακούγοντας τα τελευταία του λόγια», αναφέρει χαρακτηριστικά. Το κρησφύγετο είπε, ήταν γεμάτο πυρομαχικά.

Ο κύριος Καουρής αφηγήθηκε τα γεγονότα όπως αυτά αποδείχθηκαν στο δικαστήριο την επομένη του θανάτου του ήρωα, ότι, κάηκε από τους Άγγλους οι οποίοι, υπό το βάρος της Παγκόσμιας κατακραυγής, έφτιαξαν το αφήγημα περί αυτοκτονίας και προσπάθησαν να πείσουν με πολλούς τρόπους ότι ήταν νεκρός όταν τον έκαψαν.

 

ΙστορίαΕΟΚΑκύπρος

