Η Πάφος φωτίστηκε και γιόρτασε με λαμπρότητα την Αφή του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου

Με εξαιρετική επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Κέννεντυ, η καθιερωμένη Τελετή Αφής του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της πιο φωτεινής και γιορτινής περιόδου του χρόνου για την πόλη της Πάφου.

Από νωρίς το απόγευμα, η πόλη είχε μεταμορφωθεί σε έναν λαμπερό και ελκυστικό προορισμό, με τους δρόμους να πλημμυρίζουν από μουσική, χορό, χρώματα και χαμόγελα από πλήθος επισκεπτών.

Η Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση, που ξεκίνησε από το Α΄ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ και κατέληξε στην Πλατεία Κέννεντυ, έδωσε το εναρκτήριο σήμα στο γιορτινό κλίμα.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου, οι Μαζορέτες της Ακαδημίας Χορού Κωνσταντίνας Χατζηευτυχίου, το School of Fine Arts, η σχολή χορού Jake Athanasiades Danceroom και το Μου-σικό Σχολείο Πάφου πρόσφεραν ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ το αγαπημένο «Λεωφορείο της Αγάπης» έκανε ξανά την εμφάνισή του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όλων.

Την Αφή του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου τέλεσε ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, στην παρουσία των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης, καθώς το Δέ-ντρο φωτίστηκε εν μέσω χειροκροτημάτων και χριστουγεννιάτικης μουσικής.

Ο Δήμαρχος Πάφου ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις ιδιωτικές εταιρείες–χορηγούς, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική στον φετινό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε επίσης προς το προσωπικό του Δήμου Πάφου, το οποίο εργάστηκε με συνέπεια και αφοσίωση για την ολοκλήρωση του διάκοσμου.

Στο καλλιτεχνικό μέρος, οι εκπρόσωποι της Κύπρου στη Junior Eurovision 2025, Χρήστος Γεωργίου και Ραφαέλλα Παντελή, χάρισαν στο κοινό μια ζεστή, νεανική και εορταστική ερμηνεία, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στη βραδιά.

Ακολούθησε η μεγάλη συναυλία “Have Yourself a Very Big Band Christmas” με τη 17μελή Cyprus Collective Big Band, η οποία εντυπωσίασε το κοινό με τζαζ αποδόσεις κλασικών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, μεταξύ των οποίων η Σουίτα από τον «Καρυοθραύστη» του Duke Ellington και αγαπημένα κομμάτια όπως Jingle Bells, White Christmas και Santa Claus Is Coming to Town.

Στην Πλατεία λειτούργησαν χριστουγεννιάτικα σπιτάκια με παραδοσιακές λιχουδιές και ζεστό κρασί, ενισχύοντας τη γιορτινή διάθεση και προσφέροντας σε όλους μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα ζωντανό «After Party» από το Dee Jay Radio, που κράτησε το κέφι ψηλά μέχρι τη 1.00 π.μ.

Την εκδήλωση παρουσίασαν ο Ηλίας Χαλντούπης και η Georgia Παναγή, ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν το Love Radio και το Dee Jay Radio.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν την εκδήλωση, καλώντας το κοινό να συνεχίσει να αγκαλιάζει τις χριστουγεννιάτικες δράσεις που θα ακολουθήσουν μέχρι και το τέλος του χρόνου, ενισχύοντας το πνεύμα των ημερών και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας μοναδικής εορταστικής ατμόσφαιρας στην πόλη.