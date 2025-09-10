Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: «Αλλοδαπές Αποφάσεις στην Κυπριακή Έννομη Τάξη»

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας, διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δρ. Κρίτωνα Διονυσίου με τίτλο «Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων στην Κύπρο» (Εκδόσεις Hippasus, 2025). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, από τις 17:00 έως τις 19:00.

Χαιρετισμοί

  • Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

  • Στέφανος Σκορδής, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και Διευθύνων Σύμβουλος στη δικηγορική εταιρεία Σκορδής & Στεφάνου Δ.Ε.Π.Ε.

Ομιλητές

  • Μάρλεν Τριανταφυλλίδη, Δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί Δ.Ε.Π.Ε.

  • Βικτώρια-Ζωή Παπαγιάννη, Συνεταίρος στη δικηγορική εταιρεία Δρ. Κ. Χρυστοφίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

  • Άγις Γεωργιάδης, Συνεταίρος στη δικηγορική εταιρεία Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Στην εκδήλωση θα παρέμβει και ο συγγραφέας Δρ. Κρίτων Διονυσίου, παρουσιάζοντας το νέο του έργο.

Συντονισμός

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δρ. Σαλωμη Γιαλλουρου, ανώτερη συνεργάτιδα στη δικηγορική εταιρεία Λ. Παπαφιλίππου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. και Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σημαντική Συμβολή στη Νομική Επιστήμη

Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει μέλη της νομικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς και φοιτητές, καθώς το θέμα της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο για την πρακτική της δικηγορίας στην Κύπρο και τη διεθνή συνεργασία.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με δεξίωση. 

