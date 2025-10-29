Η Χαμάς σκάβει σε τούνελ για σορούς ομήρων - Με αφανισμό την προειδοποιεί ο Τραμπ, αν δεν τηρήσει τη συμφωνία (φώτος)

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Γάζα μόλις ούτε ένα μήνα μετά τη συμφωνία για ειρήνη στην περιοχή. Χθες (28/10/25), το Ισραήλ εκτόξευσε δεκάδες πλήγματα στην πόλη στη «σκιά» του εντεινόμενου θρίλερ με την παράδοση των σορών των ομήρων από τη Χαμάς.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του μετά τις νέες επιθέσεις, επεσήμανε ότι η «εκεχειρία δεν καταρρέει», ενώ προειδοποίησε τη Χαμάς με αφανισμό, «αν δεν συμμορφωθεί».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το Channel 12, επικαλούμενο ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για πυρά στη Γάζα μετά την επίθεση σε ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στη Ράφα.

Σε πτήση από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One, ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία στην πόλη της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καταλόγισε την ευθύνη στη Χαμάς για τα πλήγματα την Τρίτη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν».

Προειδοποίησε δε τη Χαμάς πως αν δεν τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας με το Ισραήλ θα εξαλειφθεί.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου καταγράφουν τη Χαμάς να σκάσει σε τούνελ, ψάχνοντας σορούς ομήρων.

Μέλη της Χαμάς, αναζητούν σορούς των ομήρων σε τούνελ που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ερευνών στη Γάζα. AP Photo/Jehad Alshrafi

Το παρασκήνιο

Σύμφωνα με το Channel 12, χθες πραγματοποιούνταν συζητήσεις μεταξύ του Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του Λευκού Οίκου σχετικά με το πώς θα αντιμετωπιστεί η αδυναμία της Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς των νεκρών ομήρων.

Ώρες πριν από την επίθεση στη Ράφα, ο Νετανιάχου ζητούσε το «πράσινο φως» από τον Τραμπ για στρατιωτική απάντηση στη Χαμάς, αλλά δεν το είχε λάβει πριν συμβεί το περιστατικό.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το Ισραήλ κοινοποίησε στην Ουάσινγκτον και τη CIA το βίντεο από drone που δημοσίευσε ο IDF, το οποίο φέρεται να δείχνει μέλη της Χαμάς να σκηνοθετούν την ανάκτηση της σορού ενός ομήρου που επιστράφηκε το προηγούμενο βράδυ, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.

Τι απάντησε ο Λευκός Οίκος

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν στους Ισραηλινούς ομολόγους τους ότι δεν θεώρησαν το βίντεο ως σαφή παραβίαση και προέτρεψαν το Ισραήλ να μην λάβει «ριζοσπαστικά μέτρα» που θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν την κατάρρευση της εκεχειρίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αντ' αυτού, πρότειναν την έκδοση αυστηρότερου τελεσιγράφου στη Χαμάς για την επιστροφή των σορών εντός 72 ωρών, μετά το οποίο το Ισραήλ θα λάμβανε το πράσινο φως των ΗΠΑ για να δράσει ή να επεκτείνει την «Κίτρινη Γραμμή» ελέγχου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εντός της Γάζας.

Σε μια πρώτη συνάντησή του με στρατιωτικούς αξιωματούχους σήμερα, ο Νετανιάχου δεν ενέκρινε επίθεση στη Γάζα και τόνισε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον προτού προχωρήσει.

Το υπουργικό

Ωστόσο, μετά την επίθεση στη Ράφα, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μια μικρότερη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, κατά την οποία αποφάσισε να ανανεώσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και να προωθήσει σχέδια για την επέκταση της κίτρινης γραμμής.

Τα σχέδια Νετανιάχου για επέκταση της γραμμής ελέγχου του Ισραήλ στην Γάζα, βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο των συνεχιζόμενων συνομιλιών με την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να αποφασιστεί πόσο μακριά πρέπει να φτάσει το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το Channel 12.

Πηγή: cnn.gr