Σφετερισμός: Στην αναμονή για έκδοση του Ιρανού από τις Γαλλικές Αρχές

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Συνεχίζει να κρατείται στη Γαλλία μέχρι να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά για την έκδοσή του στην Κύπρο. Αναλόγως της απάντησής του, δηλαδή εάν συγκατατίθεται ή όχι στην έκδοσή του, θα εξαρτηθεί το πότε θα μπορεί να μεταφερθεί στην Κύπρο

Στις φυλακές της Νίκαιας εξακολουθεί να κρατείται ο Ιρανός Μπεχάντ Τζαφάρι ο οποίος συνελήφθη στις 14 Οκτωβρίου από τις γαλλικές διωκτικές Αρχές στη βάση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί κατόπιν διαδικασιών που κίνησε η κυπριακή Αστυνο...

