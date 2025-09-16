Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

iPhone 17 & Xiaomi 17 Pro Max: Όλες οι μεγάλες ανακοινώσεις στο νέο PRIMETIME TECH

Dimitri G

Header Image

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH, ο DIMITRI G και ο Μάριος (TECHAHOLIC) παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο της τεχνολογίας. Η Apple ανακοίνωσε επίσημα τα iPhone 17, iPhone 17 Pro και Pro Max, ενώ ταυτόχρονα σταματά την πώληση ορισμένων παλαιότερων μοντέλων. Κυκλοφόρησε επίσης το iOS 26, με νέες οπτικές αλλαγές και βελτιώσεις σε όλα τα iPhone από τη σειρά 11 και άνω, καθώς και στα SE του 2020 και 2022.

Συζητήθηκε ακόμη το Apple Intelligence και οι περιορισμοί που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χαρακτηριστικά όπως το Live Translation στα AirPods.

Από την άλλη, η Xiaomi δεν θα κυκλοφορήσει Xiaomi 16 αλλά προχωρά κατευθείαν στο Xiaomi 17 Pro Max, που υπόσχεται διπλή οθόνη και μπαταρία 7000mAh, προκαλώντας αίσθηση στην αγορά.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited