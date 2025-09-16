iPhone 17 & Xiaomi 17 Pro Max: Όλες οι μεγάλες ανακοινώσεις στο νέο PRIMETIME TECH

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH, ο DIMITRI G και ο Μάριος (TECHAHOLIC) παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο της τεχνολογίας. Η Apple ανακοίνωσε επίσημα τα iPhone 17, iPhone 17 Pro και Pro Max, ενώ ταυτόχρονα σταματά την πώληση ορισμένων παλαιότερων μοντέλων. Κυκλοφόρησε επίσης το iOS 26, με νέες οπτικές αλλαγές και βελτιώσεις σε όλα τα iPhone από τη σειρά 11 και άνω, καθώς και στα SE του 2020 και 2022.

Συζητήθηκε ακόμη το Apple Intelligence και οι περιορισμοί που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χαρακτηριστικά όπως το Live Translation στα AirPods.

Από την άλλη, η Xiaomi δεν θα κυκλοφορήσει Xiaomi 16 αλλά προχωρά κατευθείαν στο Xiaomi 17 Pro Max, που υπόσχεται διπλή οθόνη και μπαταρία 7000mAh, προκαλώντας αίσθηση στην αγορά.