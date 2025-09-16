«Αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε πάνω από 1.200 ευρώ ετησίως για αεροπορικά εισιτήρια» καταγγέλλουν φοιτητές

Αντιδράσεις προκαλεί η απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών, σε επιστολές φοιτητών σχετικά με το ζήτημα των απευθείας πτήσεων από περιοχές της Ελλάδας και περιοχές όπου αυτές δεν υφίστανται προς την Κύπρο, αλλά και για φοιτητικές διευκολύνσεις που αφορούν το κόστος μετακινήσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών αναφέρει ότι η απάντηση του Υπουργείου δεν δίνει λύσεις στα αιτήματα των φοιτητών και, όπως σημειώνει, μεταθέτει την ευθύνη στις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες.

«Ως Προοδευτική εδώ και χρόνια καταγγέλουμε πως το κλείσιμο του κρατικού αερομεταφορέα μόνο ζημιωμένους άφησε τους φοιτητές/τριες καθώς οι φοιτητές/τριες έγιναν έρμαια των ορέξεων των ιδιωτικών αερομεταφορέων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η παράταξη τονίζει ότι μετά το κλείσιμο του κρατικού αερομεταφορέα οι φοιτητές επιβαρύνονται οικονομικά, με το ετήσιο κόστος αεροπορικών εισιτηρίων να υπολογίζεται σε περισσότερα από 1.200 ευρώ.

Παράλληλα, εκφράζεται προβληματισμός για το γεγονός ότι οι φοιτητικές ενώσεις καλούνται να απευθυνθούν απευθείας στις εταιρείες, κάτι που, σύμφωνα με την παράταξη, δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο τους.

Η Προοδευτική δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την καθιέρωση απευθείας πτήσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και για τη διασφάλιση πρόσθετων διευκολύνσεων προς τους φοιτητές σε σχέση με το κόστος των αεροπορικών ναύλων.