Πριν από το τέλος Οκτώβρη αναμένεται η Α Φάση των αντιπλημμυρικών έργων στην ορεινή Λεμεσό

Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για τα αντιπλημμυρικά έργα στην ορεινή Λεμεσό είναι να υλοποιηθεί η Α Φάση των αντιπλημμυρικών έργων πριν από το τέλος του Οκτώβρη, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέα Γρηγορίου.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο επίσκεψης του στην μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια, με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας της, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται οι συνάδερφοι του ΤΑΥ Λεμεσού, προσθέτοντας πως «αυτός ο στόχος θα υλοποιηθεί για να προλάβουμε βροχές, με τρόπο ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη πλημμύρα, και λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο της περιοχής και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί».

Ερωτηθείς για τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν σε ιδιόκτητα τεμάχια, ο κ. Γρηγορίου σημείωσε, πως έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στο πεδίο ότι κάποιοι χώροι που έχουν επιλεγεί διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε ιδιώτες.

Ωστόσο αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Κτηματολογίου, συμπλήρωσε. Επεσήμανε ωστόσο πως δεν είναι ιδιωτικά τεμάχια, είναι μέσα στο ποταμό, μέσα αργάκια και εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κυβερνητικά, ωστόσο, όπως είπε, με τις ενέργειες που έχουν γίνει επιλύθηκε αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουνε να ανταποκριθούνε στον στόχο που έχει τεθεί μέχρι τέλος του Οκτώβρη.

Κληθείς να σχολιάσει σε ποια φάση βρίσκεται η επίταξη της ιδιόκτητης περιουσίας από το Κτηματολόγιο, ο κ. Γρηγορίου είπε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, αλλά αυτό που έχει ενημερωθεί από τους συναδέρφους του, είναι ότι εντοπίστηκε το πρόβλημα επιλύθηκε και ο σχεδιασμός προχωρεί όπως έγινε αρχικά για να έχουνε την υλοποίηση της Α Φάσης πριν από το τέλος του Οκτώβρη, κατέληξε.