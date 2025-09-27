Στη Γιορτή του Κρασιού η τελευταία πράξη… του δράματος

Θα κάνει λέει τα εγκαίνια της Γιορτής του Κρασιού η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Μετά τις «ορφανές» ευθύνες για τη φονική πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού που κατέκαψε τα κρασοχώρια μας, είναι το λιγότερο τραγική ειρωνεία να εγκαινιάζουν τη Γιορτή του Κρασιού λες και δεν συνέβη τίποτα. Τι κρασί θα έχει η Κύπρος μας και αν θα έχει τα επόμενα χρόνια, είναι μία άλλη ιστορία, συνέπεια της τεράστιας καταστροφής. Πάντως, οι διάφορες πληροφορίες για ανασχηματισμό τις αμέσως επόμενες μέρες όλο και φουντώνουν και ουσιαστικά το κόψιμο της κορδέλας από την κ. Παναγιώτου στην 64η Γιορτή του Κρασιού δεν θα είναι τίποτα άλλο από την τελευταία πράξη, μάλλον του… δράματος.

Παζ.