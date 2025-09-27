Κάμερες παρακολούθησης μέχρι και σε ιατρεία - Τι καταγράφει η έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παράπονα για κάμερες σε δημόσιους χώρους, πολυκαταστήματα, κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, σε οικίες που κατέγραφαν δημόσιους δρόμους μέχρι και σε ιατρεία δέχθηκε το 2024 το γραφείο της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση 2024 του γραφείου, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τη ρυθμιστική Αρχή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η έκθεση, η οποία είναι και η τελευταία της Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαϊδου, αφού δεν επαναδιορίστηκε στη θέση της επιτρόπου, καταγράφει παράπονα που σχετίζονται με τη χρήση καμερών σε διάφορους χώρους, αναδεικνύοντας ζητήματα ιδιωτικότητας και τη σημασία της τήρησης των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα περιστατικά αυτά περιλαμβάνουν τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους χώρους, ενώ η ποικιλία των περιπτώσεων υπογραμμίζει τη διάχυση της χρήσης καμερών παρακολούθησης σε καθημερινές δραστηριότητες πολιτών.

Κατά το 2024 υποβλήθηκαν 120 παράπονα για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα στην επίτροπο. Το γραφείο της εξέδωσε συνολικά 69 αποφάσεις μετά από εξέταση καταγγελιών, διενέργεια ελέγχων και αυτεπάγγελτων ερευνών, καθώς και 19 αποφάσεις μετά από διερεύνηση γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πρόστιμο στον ΟΚΥπΥ

Το 2024 υποβλήθηκαν και 13 γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Από αυτές, οι 10 αφορούσαν απώλεια ιατρικού φακέλου ασθενούς και οι 3 απώλεια εντύπου εγγραφής του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Κάθε περιστατικό αφορούσε διαφορετικό ασθενή. Σε κάθε περίπτωση διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σε εφαρμογή μέτρα που θα απέτρεπαν την απώλεια των φακέλων ή των εντύπων ΤΑΕΠ των ασθενών. Επιπλέον, οι διαδικασίες διαχείρισης των φακέλων δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την παραβίαση.

Συνολικά, η επίτροπος επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.000 για κάθε ένα από τα 9 περιστατικά απώλειας φακέλων, δηλαδή συνολικά €45.000, και απηύθυνε επιπλήξεις. Για τα 3 περιστατικά απώλειας εντύπων ΤΑΕΠ επιβλήθηκε πρόστιμο €500 το καθένα, συνολικό ποσό €1.500. Το συνολικό διοικητικό πρόστιμο στον ΟΚΥπΥ ανήλθε σε €46.500.

Έλεγχοι σε εκλογικά κέντρα

Η επίτροπος αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 104 εκλογικά κέντρα κατά τις εκλογές ανάδειξης μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 9 Ιουνίου 2024. Οι έλεγχοι εστίασαν στην τήρηση της σχετικής ανακοίνωσης που είχε εκδοθεί στις 3 Ιουνίου 2024. Εξετάστηκε κατά πόσο στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγήθηκαν στα κόμματα και στους υποψηφίους δεν περιλαμβάνονταν αριθμός δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης και ονοματεπώνυμο του πατέρα των ψηφοφόρων. Επιπλέον, ελέγχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν αναφωνείτο ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, προκειμένου να αποφευχθεί η κοινοποίησή του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση.