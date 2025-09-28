Από τους δρόμους της Νέας Υόρκης στο Κάστρο της Πάφου το Joanna Sophia Fun Run

Από τους δρόμους της Νέας Υόρκης μεταφέρεται στο Κάστρο της Πάφου και για πρώτη φορά στην Κύπρο το Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World in 5km ευαισθητοποιώντας για την επιληψία και τον αιφνίδιο απροσδόκητο θάνατο στην επιληψία (SUDEP), και στέλνοντας το μήνυμα να γίνει ο καθένας μέρος της αλλαγής, τρέχοντας στην Πάφο, τρέχοντας για την Joanna και τρέχοντας για μια θεραπεία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, βασιζόμενο στο ετήσιο FUNRUN/WALK που τα τελευταία 6 χρόνια διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη, αυτή είναι η πρώτη φορά που το Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World in 5km θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο, τιμώντας τη μνήμη της Joanna Sophia, η οποία απεβίωσε ξαφνικά το 2018 σε ηλικία μόλις 9 ετών, λόγω αιφνίδιου θανάτου στην επιληψία (SUDEP). Το Joanna Sophia Foundation (ιδρυθέν στην Νέα Υόρκη) αυτή τη φορά συμπράττει με το Round Table 7 Πάφου και με την υποστήριξη του Δήμου Πάφου διοργανώνοντας την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00π.μ. στην Πλατεία Κάστρου στην Πάφο, το 1ο Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World in 5km, ευαισθητοποιώντας για την επιληψία και τον αιφνίδιο θάνατο στην επιληψία (SUDEP). Στο Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World in 5km,όπως αναφέρεται , είναι όλοι ευπρόσδεκτοι!

Από έμπειρους δρομείς μέχρι οικογένειες με παιδιά όλων των ηλικιών, για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υποστηρίξουνε την αποστολή του ιδρύματος: την ευαισθητοποίηση σχετικά με το SUDEP και την επιληψία, την υποστήριξη της έρευνας και την παροχή βοήθειας σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Πρόκειται προστίθεται στην ανακοίνωση, για ένα μοναδικό FUNRUN/WALK με εκπλήξεις, instagrammable φουσκωτά (κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη), ενθουσιασμό και άλλα happenings κατά μήκος της διαδρομής που θα ολοκληρωθεί με ένα μίνι φεστιβάλ στον τερματισμό στην Πλατεία του Κάστρου.

Ο Κώστας Ιωάννου, πατέρας της Ιωάννας Σοφίας και ιδρυτής του Ιδρύματος Joanna Sophia, δήλωσε πως αυτή η εκδήλωση είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας δρόμου προς την οικογένειά του, σημειώνοντας πως αποτελεί μια ευκαιρία να τιμήσουμε τη μνήμη της κόρης του και να ευαισθητοποιήσουνε σε όλο τον κόσμο σχετικά με το SUDEP και την επιληψία. Το μήνυμά μας πρόσθεσε είναι let joannain spire you. Έχει να κάνει συνέχισε ο κ. Ιωάννου « με το να δοκιμάσεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει και να δημιουργήσεις όμορφες αναμνήσεις με την οικογένειά σου.

Η Νέα Υόρκη είναι η βάση μας και διοργανώνουμε το Fun Run/Walk κάθε χρόνο στο Κουίνς. Πέρυσι, προσθέσαμε την Τανζανία και φέτος, το FunRun/Walk επιστρέφει στις ρίζες μας στην Κύπρο για πρώτη φορά», συμπλήρωσε.

Ο Δήμος Πάφου και το Round Table 7 αναγνωρίζουν επίσης τη σημασία αυτής της εκδήλωσης για την κοινότητα και τον σκοπό που επιτελεί.

Εκ μέρους του Round Table 7, ο Λεόντιος Τσέλεπος, δήλωσε πως ως τοπικός οργανισμός με περισσότερα από 35 χρόνια κοινωνικής προσφοράς, είναι ενθουσιασμένοι που το Ίδρυμα Joanna Sophia τους εμπιστεύεται να συνδιοργανώσουνε αυτό το FUN RUN/WALK. Διαβεβαιώνουνε όλους είπε, ότι θα είναι ένας μοναδικός & διασκεδαστικός αγώνας και μια μέρα γεμάτη εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.

Σημειώνεται πως για την συμμετοχή στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο https://joannasophiafoundation.org/events-register/

Το Ίδρυμα Joanna Sophia δημιουργήθηκε στη μνήμη της Joanna Sophia Ιωάννου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία μόλις 9 ετών στις 6 Νοεμβρίου 2018.

Το ατρόμητο πνεύμα της συνεχίζεται μέσα από τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος. Εμπνευσμένο από το αγαπημένο της τραγούδι, το Ίδρυμα μεταφέρει το μήνυμά της:Never enough love. Never enough hope. Never enough determination to carry on.

Αποστολή του ιδρύματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιληψία και τους κινδύνους του SUDEP, η υποστήριξη έρευνας που στοχεύει στην εύρεση θεραπείας και η παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικογένειες παιδιών με επιληψία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. #letjoannainspireyou Μέσω του joannasophiafoundation.org, το Ίδρυμα μοιράζεται ιστορίες, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για να κρατήσει το φως της Joanna Sophia, υποστηρίζοντας παράλληλα την παγκόσμια κοινότητα επιληψίας.

Με 65 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να ζουν με επιληψία και 1 στους 26 να αναμένεται να την αναπτύξει στη ζωή του, η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και έρευνα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.