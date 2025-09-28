Κλειστό τμήμα του εναέριου χώρου της Πολωνίας - Απογειώθηκαν πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη

Νεκρός 32χρονος στη Λεμεσό τα ξημερώματα - Γλίστρησε και έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος

Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής.

Άνδρας ηλικίας 32 χρονών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στη Λεμεσό στην προσπάθεια του να εισέλθει σε υπνοδωμάτιο διαμερίσματος από το παράθυρο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός άνδρας, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, διαπληκτίστηκε με τη σύντροφο του η οποία κλειδώθηκε στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος. Ακολούθως ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο υπνοδωμάτιο από το παράθυρο, ωστόσο έχασε την ισορροπία και κατέληξε στο κενό.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.

