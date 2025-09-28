Έρχεται η μπαταρία με εξαπλάσια ταχύτητα φόρτισης

Η Farasis Energy, μια κινέζικη εταιρία μπαταριών που ιδρύθηκε το 2002 και εκτός από την ασιατική χώρα έχει εγκαταστάσεις της στην Τουρκία, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ (στη «Silicon Valley») ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δημιούργησε ένα μια μπαταρία LFP η οποία έχει τη δυνατότητα υπερταχείας φόρτισης 6C. Αυτό σημαίνει πως η ισχύς φόρτισης μπορεί να είναι έως έξι φορές υψηλότερη από την ονομαστική χωρητικότητα. Έτσι για παράδειγμα μια μπαταρία 100 kWh, μπορεί να δεχτεί ισχύ φόρτισης άνω των 600 kW. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Farasis Energy, η νέα μπαταρία που δημιούργησε η εταιρεία δύναται να φορτίσει από το 10%-80% σε λιγότερο από 10 λεπτά της ώρας.

Όπως έγινε γνωστό, το βασικό τεχνολογικό επίτευγμα δεν αφορά μόνο στη δυνατότητα χρήσης τόσο μεγάλης ισχύος για τη φόρτισή της όσο το γεγονός ότι μπόρεσαν να διατηρούν χαμηλά και σε ασφαλές επίπεδο την αναπτυσσόμενη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Βάσει όσων ανακοίνωσε η Farasis Energy, οι άνθρωποί της κατάφεραν να βελτιστοποιήσουν τη δομή των συσσωρευτών που εξελίσσουν ώστε να απάγεται καλύτερα η θερμότητα από αυτούς. Όπως ειπώθηκε, αύξησαν την επιφάνεια απαγωγής θερμότητας κατά τέσσερις φορές σε αυτούς τύπου νικελίου 5C και κατά 4,8 φορές στους τύπου LFP 6C.

Για τον σκοπό αυτό, η κινεζική εταιρεία χρησιμοποίησε μεγάλες κυψέλες τις οποίες ονομάζει «Super Pouch Solution» («SPS»). Η τεχνολογία αυτή αποτελεί τη λύση για τον περιορισμό της θερμοκρασίας στις μπαταρίες κατά τη διάρκεια ταχυφόρτισης.

Σύμφωνα με τις δοκιμές προσομοίωσης που πραγματοποίησαν απέδειξαν ότι η θερμοκρασία φόρτισης μπορεί να διατηρηθεί κάτω από τους 50 βαθμούς Κελσίου στη διαδικασία υπερταχείας φόρτισης. Αυτό επέτρεψε στη μπαταρία νικελίου 5C να φορτίσει από 10%-80% σε 10’:20’’, ενώ η τύπου LFP 6C μόλις 8’:55’’. Η Farasis Energy έδειξε ότι πλέον υπάρχει η δομή της μπαταρίας LFP που μπορεί να δεχτεί υπερταχεία φόρτιση 6C. Το θέμα που προκύπτει στο εξής είναι να δημιουργηθούν και οι ανάλογοι σταθμοί φόρτισης που θα είναι σε θέση να παρέχουν τη συγκεκριμένη ισχύ και την απαιτούμενη ενέργεια.

Πηγή: protothema.gr