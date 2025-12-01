Στην Κίνα οι Δήμαρχοι Ακάμα και Π.Χρυσοχούς για εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το επταήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Κίνα - Κύπρος: Σύγχρονη Αστική Ανάπτυξη και Διοίκηση", το οποίο πραγματοποιήθηκε στις πόλεις Πεκίνο και Γκουαντζού της Κίνας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το πρόγραμμα διοργανώθηκε από την κινεζική κυβέρνηση μέσω της Πρεσβείας της Κίνας στην Κύπρο και την Ένωση Δήμων Κύπρου, με φορέα υλοποίησης την Ακαδημία για Διεθνή Επιχειρηματικά Στελέχη (AIBO) του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

Στην αποστολή της Κύπρου συμμετείχαν 28 αξιωματούχοι και ανώτατα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς κ. Γιώτης Παπαχριστοφή, ο Δήμαρχος Ακάμα κ. Μαρίνος Λάμπρου, η Δημοτικός Γραμματέας Πόλης Χρυσοχούς κ. Δόξα Οικονομίδου και ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας Ακάμα κ. Παντελής Παντελίδης.

Όπως αναφέρεται το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο σε περιεχόμενο και άκρως εποικοδομητικό καθώς περιλάμβανε ενδιαφέρουσες διαλέξεις από εμπειρογνώμονες και υψηλόβαθμους τεχνοκράτες της Κίνας, επιτόπιες επισκέψεις σε σημεία αναφοράς , καθώς και συναντήσεις με τοπικούς παράγοντες που αφορούσαν, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη ,τη διαχείριση αποβλήτων & ανακύκλωση, την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου και την καινοτομία και αναβάθμιση υποδομών σε κέντρα τεχνολογίας και πολιτισμού.

Η συμμετοχή των επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία μάθησης , προστίθεται στην ανακοίνωση για την ιστορία, κουλτούρα και τον πολιτισμό της Κίνας, αλλά και για την κατανόηση της στρατηγικής που οδήγησε στην εντυπωσιακή πορεία της χώρας προς την τεχνολογική πρόοδο και διεθνή ανάπτυξη.

Παράλληλα, υπήρξε μια εξαιρετική ευκαιρία για σύσφιξη σχέσεων και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κυπριακών ΟΤΑ .

Το πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο διμερές εκπαιδευτικό σεμινάριο Κίνας - Κύπρου και συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση των γνώσεων των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κύπρου, με στόχο την παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών στους δημότες και την αναβάθμιση του θεσμού γενικότερα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς για το μέλλον των πόλεων μας.

Οι Δήμοι Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα εκφράζουν τις θερμές και ειλικρινείς τους ευχαριστίες στην κινεζική κυβέρνηση, στην Πρεσβεία της Κίνας στην Κύπρο και στην Ένωση Δήμων Κύπρου, διαβεβαιώνοντας ότι οι καλές πρακτικές της Κίνας θα αξιοποιηθούν στους κυπριακούς ΟΤΑ και ότι οι δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχίσουν να ενισχύονται .