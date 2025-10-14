Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στη Μόσχα αύριο ο Σύρος πρόεδρος Σάρα - Στο επίκεντρο των συνομιλιών οι ρωσικές βάσεις και η παράδοση του Άσαντ

Η Μόσχα προσπαθεί να διατηρήσει σχέσεις με τις νέες συριακές αρχές και πρότεινε στη Δαμασκό τη διπλωματική στήριξή της με αφορμή τα ισραηλινά πλήγματα σε συριακό έδαφος

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα θα επισκεφθεί αύριο Τετάρτη τη Μόσχα, μετέδωσε το φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό κανάλι Syria TV, μολονότι αναβλήθηκε η σύνοδος κορυφής των αραβικών χωρών που θα διεξαγόταν στη Ρωσία και στην οποία σκόπευε να παραστεί.

Ο Σάρα αναμένεται ότι θα έχει συνομιλίες σχετικά με την παρουσία της ρωσικής ναυτικής βάσης στην Ταρτούς και την αεροπορική βάση του Χμεϊμίμ, είπε ένας Σύρος αξιωματούχος. Πρόκειται επίσης να ζητήσει επισήμως από τη Ρωσία να παραδώσει στη Δαμασκό τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, έναν στενό σύμμαχο της Μόσχας, ώστε να δικαστεί για εγκλήματα κατά του συριακού λαού, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

O Σάρα, που κάποτε ήταν επικεφαλής του παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία, οδήγησε τους αντάρτες του στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο και σχημάτισε νέα κυβέρνηση. Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα και του δόθηκε άσυλο στη Ρωσία.

Η Μόσχα προσπαθεί να διατηρήσει σχέσεις με τις νέες συριακές αρχές και πρότεινε στη Δαμασκό τη διπλωματική στήριξή της με αφορμή τα ισραηλινά πλήγματα σε συριακό έδαφος. Τον Ιούλιο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σιμπάνι στη Μόσχα. Η επίσκεψη του Σιμπάνι ήταν η πρώτη μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Πηγή: protothema.gr

