Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Συγκινητική μουσική βραδιά στην Πάφο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Δήμος Πάφου διοργάνωσε το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο τη συναυλία «Αλλού σε λέγανε Γιουδήθ, εδώ Μαρία», μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα.

Σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα, το κοινό γέμισε την αίθουσα και συμμετείχε ενεργά τραγουδώντας μαζί με τη χαρισματική Φρειδερίκη Τομπάζου, η οποία απέδωσε με ιδιαίτερη ευαισθησία και δύναμη τις πολλές και διαφορετικές πτυχές της γυναικείας ύπαρξης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, κάθε γυναίκα που παρευρέθηκε έλαβε συμβολικά ένα λουλούδι, σε μια μικρή αλλά ουσιαστική κίνηση τιμής και αναγνώρισης από τον Δήμο Πάφου.

Συντελεστές της εκδήλωσης ήταν η Φρειδερίκη Τομπάζου στο τραγούδι, η Σοφία Καραπατάκη στο φλάουτο, η Βαρβάρα Λουκά στο βιολί, η Ευγενία Καραπατάκη στο τσέλο και η Ανδριάνα Σεργίδου στο πιάνο.

Στην επιμέλεια και ενορχηστρώσεις ο Άδμητος Πιτσιλλίδης. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη πολιτιστική πρωτοβουλία που τίμησε τον ρόλο και τη συμβολή της γυναίκας στην κοινωνία, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα σεβασμού, ισότητας και αναγνώρισης.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα