Συγκινητική μουσική βραδιά στην Πάφο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Δήμος Πάφου διοργάνωσε το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο τη συναυλία «Αλλού σε λέγανε Γιουδήθ, εδώ Μαρία», μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα.

Σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα, το κοινό γέμισε την αίθουσα και συμμετείχε ενεργά τραγουδώντας μαζί με τη χαρισματική Φρειδερίκη Τομπάζου, η οποία απέδωσε με ιδιαίτερη ευαισθησία και δύναμη τις πολλές και διαφορετικές πτυχές της γυναικείας ύπαρξης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, κάθε γυναίκα που παρευρέθηκε έλαβε συμβολικά ένα λουλούδι, σε μια μικρή αλλά ουσιαστική κίνηση τιμής και αναγνώρισης από τον Δήμο Πάφου.

Συντελεστές της εκδήλωσης ήταν η Φρειδερίκη Τομπάζου στο τραγούδι, η Σοφία Καραπατάκη στο φλάουτο, η Βαρβάρα Λουκά στο βιολί, η Ευγενία Καραπατάκη στο τσέλο και η Ανδριάνα Σεργίδου στο πιάνο.

Στην επιμέλεια και ενορχηστρώσεις ο Άδμητος Πιτσιλλίδης. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη πολιτιστική πρωτοβουλία που τίμησε τον ρόλο και τη συμβολή της γυναίκας στην κοινωνία, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα σεβασμού, ισότητας και αναγνώρισης.