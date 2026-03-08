Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

CNN Turk: Έξι μαχητικά F-16 στέλνει η Τουρκία στα κατεχόμενα τη Δευτέρα

O αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος πολιτικής αεροπορίας του ψευδοκράτους δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις

 

Στην αποστολή έξι F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου προχωρά η Τουρκία για λόγους ασφαλείας, όπως λένε οι αρμόδιες Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος πολιτικής αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα αύριο το πρωί.

Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) της Τουρκίας δήλωσαν χθες ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, εξετάζεται η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα για τη «διασφάλιση της ασφάλειας».

Πηγή: protothema.gr

 

