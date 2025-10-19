Διαμαρτυρία κατοίκων Αναρίτας για προβλήματα με προσβάσεις λόγω ημιτελών έργων

Η Συντονιστική Επιτροπή διαμαρτυρίας κατοίκων της Κοινότητας Αναρίτας πραγματοποίησε εκδήλωση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις προσβάσεις και με έργα που εδώ και δυόμιση χρόνια παραμένουν στάσιμα με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κάτοικοι να διακινηθούν .

Η διαμαρτυρία των κατοίκων αφορά υπό εκτέλεση έργα μέσα στην κοινότητα με στόχο την Ανάπλαση / Εξωραϊσμό δρόμων που παραμένουν στάσιμα και δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα πρόσβασης των κατοίκων μέσα στις οικίες τους.

Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία της Αναρίτας και διατράνωσαν το δικαίωμα τους να έχουν ασφαλείς προσβάσεις .

Η Σταυριάνα Λαζάρου κάτοικος Αναρίτας πολύτεκνη μητέρα ανέφερε « μαζευτήκαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά για τα δικαιώματα να μετακινούμαστε στο χωριό μας με ασφάλεια. Το έργο αυτό έχει καθυστερήσει για 18 μήνες, κάποιοι μας κοροιδεύουν και κάποιοι πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους».

Οι κάτοικοι της Αναρίτας εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρίας τους λέγοντας πως υπάρχουν κάτοικοι της περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας και κάποιοι άλλοι που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, λόγω της κατάστασης.

Ο Νεόφυτος Αλφρέδου ανάπηρος εδώ και 23 χρόνια σημείωσε πως δεν έχει πρόσβαση με αποτελέσμα να μην μπορεί να βγεί από την κατοικία του για τις καθημερινές του ανάγκες, εκφράζοντας έντονα παράπονα.

Είμαι, είπε χαρακτηριστικά «κλεισμένος στο σπίτι μου χωρίς να μπορώ να μεταβώ πουθενά», συμπλήρωσε. Ο πολιτικός μηχανικός και επαρχιακός της ΕΔΕΚ Πάφου Βάσος Δημητρίου που παρέστη στην εκδήλωση διαμαρτυρίας μετά από σχετική πρόσκληση των κατοίκων, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε, πως έχουν καλεστεί από πολίτες της κοινότητας Αναρίτας σχετικά με τα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται με τις προσβάσεις, και το γεγονός ότι υπάρχουν εδώ και δυόμιση χρόνια έργα τα οποία μένουν στάσιμα και ημιτελή.

Έχουν προχωρήσει σε ένα σημείο, συνέχισε ο κ. Δημητρίου, προσθέτοντας ωστόσο πως βάση του συμβολαίου έπρεπε να είχε αποπερατωθεί η συγκεκριμένη φάση στις αρχές του Απρίλη του 2025, ενώ σήμερα βρισκόμαστε λίγο πριν την εκπνοή του 2025 και τα έργα παραμένουν στάσιμα λόγω κάποιων διαφοριών που έχουν προκύψει.

Ενδεικτικά είπε, πως οι πρόχειρες ράμπες πρόσβασης εντός των κατοικιών που έχουν τοποθετηθεί, είναι επικίνδυνες χωρίς την ομαλή κλίση. Είχαμε είπε χαρακτηριστικά, ήδη περιστατικά τραυματισμού όπως του αναφέρθηκε. Ο κ. Δημητρίου κάλεσε την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου να προχωρήσει στην επίλυση του θέματος.

Το Συμβόλαιο του Εργολάβου, δικαιολόγημα ή όχι παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των δέκα μηνών χωρίς ακόμα να ενημερωθούν οι κάτοικοι ποτέ θα παραδώθει το όλο έργο,όπως είπε, προσθέτοντας πως οι τεχνικές υπηρεσίες της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου θα έπρεπε ήδη να λάβουν έγκαιρα μέτρα ώστε να λυθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα είχαν προκύψει.

Είναι κρίμα συνέχισε, « ένα τέτοιο απλό έργο να παραμένει στάσιμο, γιατί είτε φταίνε οι επιβλέποντες μηχανικοί, είτε οι μελετητές του έργου, είτε αυτοί που είχαν την υπευθυνότητα να αποπερατώσουν το έργο έγκαιρα και πολύ περισσότερο να διακόψουν τις εργασίες».

Δυστυχώς παρατήρησε τέτοια φαινόμενα αντιμετωπίζουμε σε ολόκληρη την Κύπρο αλλά αυτή την στιγμή ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι κάτοικοι της κοινότητας Αναρίτας, καλώντας παράλληλα τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Καταληκτικά ευχαρίστησε την Συντονιστική Επιτροπή για την πρόσκληση - ενημέρωση και υποσχέθηκε πως ως Επαρχιακός της ΕΔΕΚ Πάφου να προωθήσει μέσω του βουλευτή του Κινήματος του κ. Ηλία Μυριάνθους την εγγραφή του θέματος στην Βουλή και σε όλα τα αρμόδια όργανα του Κράτους.