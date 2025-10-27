Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τροχαίο στην Πόλη Χρυσοχούς: Έχασαν τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Εκτινάχθηκε ο 18χρονος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στο νοσοκομείο και οι 2 επιβαίνοντες - Το όχημα προσέκρουσε σε δέντρα στην αριστερή πλευρά του δρόμου και μετά σε δέντρο στη δεξιά πλευρά όπου το όχημα ανατράπηκε

Στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου διακομίσθηκαν δύο νεαροί το βράδυ της Κυριακής μετά από εμπλοκή του οχήματος του οποίου επέβαιναν σε τροχαίο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 11.30 το βράδυ της Κυριακής, σε δρόμο στην Πόλη Χρυσοχούς, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 18χρονος και 17χρονος, παρέκκλινε της πορείας του και αφού προσέκρουσε σε δέντρα στην αριστερή πλευρά του δρόμου και ακολούθως σε δέντρο στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ανατράπηκε στο σημείο.

Ο 18χρονος εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος, ενώ ο 17χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημα. Ακολούθως αυτός απεγκλωβίστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκαν για περαιτέρω νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας τους είναι εκτός κινδύνου. Εξετάσεις στη σκηνή διενήργησαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς και της Τροχαίας Πάφου, που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Επιπρόσθετα η  Αστυνομία διερευνά ποιος από τους δύο νεαρούς οδηγούσε το αυτοκίνητο. 

