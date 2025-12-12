Εορταστικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, Λευκωσίας

Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας θα εορτάσει τη θεία Γέννηση με δύο εορταστικές εκδηλώσεις.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 7:30 μ.μ.
Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Φίλοι της Λευκωσίας» θα διοργανωθεί μουσική συναυλία με τίτλο «Χριστούγεννα στη Φανερωμένη. Στο Φως της Άγιας Νύκτας».
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ.
Σε συνεργασία με τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου θα διοργανωθεί εορταστική εκδήλωση με τίτλο «Χριστός Γεννάται Δοξάσατε».