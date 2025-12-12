Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εορταστικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, Λευκωσίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας θα εορτάσει τη θεία Γέννηση με δύο εορταστικές εκδηλώσεις.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 7:30 μ.μ.

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Φίλοι της Λευκωσίας» θα διοργανωθεί μουσική συναυλία με τίτλο «Χριστούγεννα στη Φανερωμένη. Στο Φως της Άγιας Νύκτας».

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ.

Σε συνεργασία με τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου θα διοργανωθεί εορταστική εκδήλωση με τίτλο «Χριστός Γεννάται Δοξάσατε».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

