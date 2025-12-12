Πώς ερμηνεύει ο τουρκικός τύπος την τριμερή της Πέμπτης

Διαφορετικές αναγνώσεις καταγράφονται στον τουρκικό Τύπο για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τούφαν Έρχιουρμαν και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με κεντρικό σημείο αναφοράς τη διατύπωση περί «λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Το αντιπολιτευόμενο πρακτορείο ΑΝΚΑ τιτλοφορεί το ρεπορτάζ του «Σημάδια επιστροφής σε μια ομοσπονδιακή λύση στην Κύπρο», υποστηρίζοντας ότι η κοινή αναφορά των δύο ηγετών στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ συνιστά σαφή απόκλιση από τη ρητορική των “δύο κρατών” που κυριάρχησε κατά την περίοδο του Ερσίν Τατάρ.

Το ΑΝΚΑ σημειώνει ότι οι καθιερωμένες παράμετροι του ΟΗΕ παραπέμπουν σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, ενώ επικαλείται διπλωματικές πηγές που κάνουν λόγο για σημαντική μετατόπιση, κυρίως από την τουρκική πλευρά. Τονίζεται επίσης ότι είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που οι δύο πλευρές εγκρίνουν από κοινού τις παραμέτρους του ΟΗΕ σε κοινή δήλωση.

Το ίδιο πλαίσιο υιοθετεί και η ιστοσελίδα Sondakika, με τίτλο «Επιστροφή στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο», αναπαράγοντας το κείμενο του ΑΝΚΑ.

Στον φιλοκυβερνητικό Τύπο, η προσέγγιση είναι πιο ουδέτερη και διαδικαστική.

Η Χουριέτ, με τίτλο «Πρώτη τριμερής συνάντηση με τον ΟΗΕ στην Κύπρο», αναφέρει ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στα αιτήματα της τουρκικής πλευράς για αλλαγές στη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένο μοντέλο λύσης.

Η Ακσάμ («Η αναζήτηση ειρήνης στην Κύπρο») και η Μιλλιέτ («Ο Πρόεδρος της τδβκ, Έρχιουρμαν, συναντήθηκε…») περιορίζονται στη διατύπωση ότι ο στόχος είναι λύση «στη βάση της πολιτικής ισότητας, όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», χωρίς περαιτέρω ερμηνεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο Ιhlas, μέσω της ιστοσελίδας Haberler, όπου ο τίτλος εστιάζει στη «μεθοδολογία τεσσάρων σημείων» του Έρχιουρμαν.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι στην κοινή δήλωση δεν υπάρχει ρητή αναφορά σε «δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία» και ότι η αναφορά στην πολιτική ισότητα, παρότι συνδέεται με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, δεν επιβάλλει συγκεκριμένο μοντέλο λύσης.

Η αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα T24, βασιζόμενη σε κείμενο του πρακτορείου Αναντολού, υιοθετεί πιο ουδέτερη γλώσσα, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως ο βασικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στη βάση της πολιτικής ισότητας.

